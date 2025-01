Gabon : qui est Mark Doumba, nouveau ministre de l’Economie?

Alors que le pays connait des difficultés économiques, Oligui Nguema a nommé le 15 janvier un nouveau ministre de l’Economie.

Mark Doumba est le nouveau ministre de l’Economie au Gabon, il remplace à ce poste Mays Mouissi envoyé au ministère de l’Environnement et du Climat. Le ministre Doumba devra apporter des réponses précises aux questions de l’endettement notamment, grâce à une expertise reconnue à l’international.

Cette nomination arrive au moment où la Banque mondiale venait 24 heures avant de suspendre ses décaissements en faveur du Gabon. Avec 17 milliards F d’arriérés

de paiement, le Gabon traverse de tumulte en matière de finance publique. Moins de deux ans après sa prise de pouvoir, Oligui Nguema fait face à des difficultés financières palpables.

Le nouveau ministre…

Âgé de 37 ans, le nouveau ministre est titulaire d’un Bachelor en finance de la George Washington University, d’un Master en gestion de la London School of Economics et d’un Master en administration publique de la Harvard Kennedy School, Mark Doumba est connu pour être le fils d’Emile Doumba, ministre des Finances sous Omar Bongo. Il est également connu pour avoir développé son expertise à travers un parcours international dans les domaines de la finance et du développement économique.

Dans le secteur privé, il dirigeait jusqu’à sa nomination ClikAfrik Group, une entreprise spécialisée dans la digitalisation des services financiers en Afrique francophone. Sous sa direction, l’entreprise a notamment développé ClikPay, une néo-banque visant à améliorer l’inclusion financière sur le continent. Son parcours professionnel s’est également construit dans la banque d’investissement et le capital-risque, où il a contribué à la mobilisation de plus de 50 millions de dollars pour le financement de projets de développement.