Hadj 2025 : le gouvernement donne le marché du transport des pèlerins à Ethiopian Airlines

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a signé à Addis-Abeba une convention avec la compagnie Ethiopian Airlines pour assurer le transport des pèlerins camerounais vers l’Arabie Saoudite.

Les pèlerins camerounais iront au Hdj 2025 via Ethiopian Airlines. Le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji, par ailleurs président de la Commission nationale du Hadj, est allé Addis-Abeba en Éthiopie dans le cadre de signature d’une convention entre le gouvernement du Cameroun et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines dont l’objectif est le transport sécurisé des pèlerins en Terre Sainte. Cette initiative entre dans le sillage des préparatifs relatifs à la participation des pèlerins camerounais au Hadj 2025.

Accompagné de l’ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, S.E Churchill Ewumbue Monono, le MINAT a paraphé ledit accord de partenariat avec le plus haut responsable de la compagnie aérienne, Mesfin Tasewon. « Le présent partenariat instauré entre les deux parties vise à renforcer dès le 22 mai prochain une fluidité dans le transport des pèlerins par cette compagnie depuis les aéroports du Cameroun pour Médine en Arabie Saoudite », souligne le Minat.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Aussi, d’en assurer le retour de ces derniers dès la fin du pèlerinage. Le MINAT a évidemment rassuré la partie éthiopienne des dispositions prises pour que l’ensemble des aéroports retenus pour ces opérations puissent accueillir les gros porteurs de la compagnie sans contraintes. Les premiers départs sont d’ailleurs annoncés à partir de Douala, Yaoundé et Garoua dès le 22 mai prochain.

Et Camair-co?

On serait tenté de se demander pourquoi Ethiopian et pas Camair-co? Mais Ethiopian Airlines Group est l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde. Au cours de ses soixante-dix-huit années d’opérations réussies, Ethiopian Airlines est devenue l’un des principaux transporteurs du continent, sans égal en termes d’efficacité et de réussite opérationnelle.

Elle contrôle la part du lion du réseau africain de transport de passagers et de fret avec sa flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de fret sur les cinq continents.

Pourtant Camair-co peine à se stabiliser. En janvier 2025, une lettre du président du Gecam (Groupement des entreprises du Cameroun), Célestin Tawamba attirait l’attention de Camair-co sur plusieurs points qui peuvent perturber les activités économiques. Au rang des récriminations on dénombre la politique tarifaire qui mettrait « à mal la trésorerie des entreprises ainsi que le pouvoir d’achat des ménages ».

Le Gecam attirait l’attention de la compagnie camerounaise sur sa politique tarifaire avec des coûts de plus en plus prohibitifs de billets d’avion mettant à mal la trésorerie des entreprises ainsi que le pouvoir d’achat des ménages. Le Gecam exhortait à pratiquer une politique tarifaire en cohérence avec le contexte économique.

Pour améliorer cette situation, le patronat recommandait à Camair-co de mettre tout en œuvre pour améliorer la gestion des horaires et à minimiser les annulations et retards des vols. Aussi, à une meilleure communication en amont permettant aux voyageurs d’envisager toutes autres alternatives ».