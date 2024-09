Inclusion du genre : près de 14 milliards F en faveur du Cameroun

C’est un don de l’Union Européenne et de la République fédérale d’Allemagne.

Près de 14 milliards de FCFA pour renforcer la résilience de la Société Civile et l’inclusion du genre au Cameroun. Ce don de l’Union européenne et de la République fédérale d’Allemagne a fait l’objet de la signature, le 27 septembre 2024 à Yaoundé. C’était entre le Gouvernement de la République du Cameroun et la Société allemande pour la Coopération internationale (GIZ).

Cette entente vise la mise en œuvre du Projet « Promotion d’approches de transformation du genre pour le renforcement de la résilience de la Société Civile au Cameroun, en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (PROSCIG).

Ce Contrat d’exécution cofinancé à hauteur de 21 millions d’euros soit environ 14 milliards de FCFA par l’Union européenne (17 millions d’euros) et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (4 millions d’euros), s’exécutera jusqu’en 2028.

Ce Contrat d’Exécution permettra entre autre d’améliorer l’espace civique ainsi que le cadre légal et institutionnel régissant le fonctionnement des organisations de femmes et des organisations de la société civile camerounaise, d’affermir la contribution de ces acteurs aux efforts multipartenaires de protection des populations déplacées pour plus de résilience, de cohésion sociale et de dialogue de paix dans les communautés affectées par les crises dans les régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest et celles des régions voisines d’accueil des déplacés. Le PROSCIG vise également à mobiliser les acteurs clés ciblés en termes d’appui à l’autonomisation des personnes victimes des violences basées sur le genre (VBG).

Le contrat a été signé par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, le Directeur Résident du Bureau régional de la GIZ au Cameroun, Rico LANGEHEINE et la Conseillère Technique Principale du Projet, en présence de la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), Marie Thérèse ABENA ONDOUA, l’Ambassadrice de la République Fédérale d’Allemagne au Cameroun, SE. Dr Corinna FRICKE et du Chef de la Coopération à la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun, Jérôme PONS.