Infrastructure : le siège du Conseil économique et social a coûté 44 milliards F au Cameroun 

Le siège du Conseil économique et social (CES) a été inauguré ce jeudi 6 mars à Yaoundé par Luc Ayang, président de l’institution.

Le Conseil économique et social (CES) tient son siège. Créé par l’article 85 de la constitution de 1972 et maintenu par l’article 54 de la révision constitutionnelle de 1996, le Conseil économique et social comprend 150 membres depuis 2001. C’est « une assemblée consultative représentant les principales activités économiques, sociales et culturelles de la République. Son rôle est, d’une part, de favoriser la collaboration entre elles, des différentes régions et catégories professionnelles et, d’autre part, d’assurer leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du gouvernement », précise l’article 1er nouveau de la Loi de 2011/011 du 23 juillet 2011.

Représentant personnel du président de la République Paul Biya, Luc Ayang a procédé ce jeudi 6 mars à l’inauguration officielle du siège du Conseil Économique et Social à Yaoundé. Sis au quartier Dragages, cet imposant immeuble sert désormais de siège aux membres du CES.

Lancé il y a environ 40 ans, l’édifice sort de terre et devra enfin abriter les bureaux des membres du CES.

Le bâtiment comporte entre autres: 12 000 mètres carrés de superficie, 12 niveaux, 260 bureaux, un pavillon présidentiel de 230 mètres carrés, un hémicycle de 1900 mètres carrés et d’une capacité de 350 places, une salle des banquets de 560 mètres carrés et d’une capacité d’accueil de 800 convives, une infirmerie, une médiathèque et une imprimerie. Il a coûté 44 milliards de Fcfa à l’État du Cameroun selon CRTV Web.