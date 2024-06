Infrastructures sportives, mobilité urbaine : l’AFD accorde près de 20 milliards de FCFA au Cameroun

Les conventions y relatives ont été signées le 12 juin 2024 à Yaoundé.

Le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine Ousmane Mey, l’Ambassadeur de France au Cameroun, S.E. Thierry Marchand, et la Directrice de l’Agence Française de Développement au Cameroun (AFD), Virginie Dago ont signé deux conventions de financement le12 juin 2024 à Yaoundé.

Selon le ministère de l’Economie,la première convention d’un montant de 10 millions d’Euros, soit environ 6,56 milliards de FCFA, est destinée au financement du projet « Sport Capitales Régionales » (SPORCAP). Ce projet a pour objectif la construction d’infrastructures sportives de proximité et le renforcement des capacités des acteurs du sport dans les villes de Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Garoua et Maroua.

Concrètement, ce projet vise l’accompagnement du Cameroun dans la réalisation d’une quinzaine d’infrastructures sportives de proximité à savoir : les terrains multisports, de basketball, de football, les pistes d’athlétisme, les parcours de santé dans les villes de Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Garoua et Maroua.

L’initiative prévoit également de renforcer les capacités des formateurs et encadreurs à travers un appui direct aux institutions de formation que sont l’Institut National de la Jeunesse et des Sports(INJS) et les Centres Nationaux de la Jeunesse et des Sports (CENAJES). A terme, le projet SPORCAP permettra à près de 2 millions de personnes, en particuliers les jeunes, de bénéficier d’un accès à des équipements sportifs de proximité, gérés et animés de manière inclusive et durable dans ces cinq capitales régionales.

La seconde convention de financement concerne le projet « Capitales Régionales 1 phase 2 ». Financé à hauteur de 20 millions d’Euros, soit environ 13 milliards de FCFA, ce projet qui s’inscrit dans la continuité du Programme Capitales Régionales dans les villes de Garoua, Bertoua et Bafoussam, permettra globalement d’accroître et d’améliorer la mobilité urbaine ainsi que la poursuite de l’embellissement du paysage urbain des trois capitales régionales.

Ce projet qui participe également de l’amélioration des infrastructures urbaines dans les Capitales régionales, vient compléter la réalisation des programmes d’investissements mis en œuvre dans les villes de Garoua, Bertoua et Bafoussam lors de la phase 1.

Ces investissements complémentaires concernent notamment les aménagements de marchés et la construction d’une gare routière à Bertoua, la réalisation de voiries complémentaires aux voiries réalisées en phase 1 à Bafoussam, et la réalisation de petits équipements d’accès à l’eau, complémentaires à ceux réalisés en phase 1 à Garoua.

« Ces deux conventions signées aujourd’hui auront un impact tangible et perceptible sur le développement du secteur urbain camerounais et dans l’équipement de notre pays en infrastructures de sport de proximité », a souligné Alamine Ousmane Mey à l’occasion.