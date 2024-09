Inscriptions sur les listes électorales : objectifs non atteints dans la région de l’Ouest-Cameroun

Au terme de la campagne de révision des listes électorales le 31 août dernier, l’antenne régionale d’Elecam affiche des résultats avec un gap de plus de 1 000 électeurs manquants.

Elections Cameroon n’a pas atteint les objectifs fixés dans la région de l’Ouest au cours de la campagne d’inscription sur les listes électorales 2024. Huit mois après le lancement de la campagne, la délégation régionale de l’organe déclare que 78 498 électeurs figurent dans le fichier électoral de la région de l’Ouest. Au vu de l’objectif fixé au début de la campagne, 79 897 électeurs, le taux d’inscription est 98,25%. Au bout de l’effort, 1 399 électeurs restent à inscrire en 2024.

Mais, les résultats communiqués restent positifs. Ils présentent une certaine évolution d’une année à l’autre. En effet, entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024, Elecam a enrôlé 40 427 électeurs contre 38 071 au terme de la campagne 2023. Soit une augmentation de 2 356 électeurs en un an. L’approche des élections législatives et municipales reportées et de la présidentielle de 2025 maintenue ainsi que la mobilisation de divers acteurs ont motivé les potentiels électeurs à presser le pas.

Le classement des huit départements de la région affiche en tête le Noun, avec 11 987 électeurs inscrits en 2024. La Mifi vient en deuxième position avec 8 313 électeurs. Le département des Bamboutos occupe le troisième rang avec 4 968 électeurs, suivi de la Menoua avec 3 669 électeurs. Le Nde arrive cinquième avec 3 591 électeurs. Il est suivi du Haut-Nkam avec 3 529 électeurs, des Hauts-Plateaux 2 233 et du Koung-Khi, 2 137 électeurs inscrits. La compétition reprendra le 1er janvier 2025, dernière ligne avant la convocation du corps électoral en vue de l’élection présidentielle d’octobre 2025.