Insécurité dans l’Adamaoua : le gouverneur renforce la collaboration entre population et forces de sécurité

Kildadi Taguieke Boukar a effectué une descente dans l’arrondissement de Ngan-Ha pour rassurer la population préoccupée par la récurrence des actes d’insécurité.

Deux chefs traditionnels ont été assassinés dans la localité de Ngan-Ha. Des individus lourdement armés ont donné la mort à Sa Majesté Bello de Sabongari Gangassaou et Sa Majesté Halidou Bakary de Wame Grand laissant les populations dans la peur et le désarroi. Les autorités administratives et sécuritaires s’engagent à rétablir la sécurité menacée par des criminels fuyant la pression du BIR dans le Nord. C’est l’objet de la descente sur le terrain le 17 septembre du gouverneur de l’Adamaoua.

Pour renforcer la lutte contre l’insécurité dans la localité de Ngan-Ha à 75 km de Ngaoundéré, Kildadi Taguieke Boukar a recommandé aux habitants de continuer à collaborer avec les forces de sécurité. Pour stimuler cette coopération, l’autorité administrative a lancé une campagne de sensibilisation visant à signaler les comportements suspects. A cela s’ajoute l’instauration d’une prime de 500 mille francs Cfa pour récompenser les personnes qui fournissent des informations permettant d’arrêter les criminels. Le gouverneur a aussi doté les comités de vigilance en équipements.

Les populations de Ngan-Ha dénoncent la multiplication des actes de violence dont les assassinats, les enlèvements avec demande de rançon.