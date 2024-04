Internet : Starlink va suspendre ses services au Cameroun

Au Cameroun et dans plusieurs autres pays d’Afrique, Space X a annoncé devoir suspendre ses services en attendant les autorisations nécessaires.

Les autorités régulatrices de télécommunications de plusieurs pays africains parmi lesquels le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée et la RDC ont demandé à Starlink de suspendre ses services Internet dans leur pays respectifs. Et l’opérateur compte exécuter dès le 30 avril. « Si vous utilisez votre kit Starlink dans une zone autre que les zones désignées comme « Disponible » sur la carte de disponibilité, nous vous rappelons que cela enfreint les conditions de service Starlink. En conséquence, votre service sera coupé le 30 avril 2024 et vous ne pourrez pas accéder à internet sauf pour mettre à jour les informations de votre compte Starlink. Cette restriction ne s’applique pas dans les zones désignées comme « Disponible » sur la carte de disponibilité Starlink », a souligné Starlink.

« Nous travaillons le plus rapidement possible pour obtenir les approbations réglementaires nécessaires des gouvernements locaux du monde entier afin d’être autorisés à offrir les services Starlink dans le plus grand nombre d’endroits possibles ».

Rappel

Au Cameroun, Minette Libom LI Likeng, ministre des Postes et Télécommunications avait demandé à SpaceX qui déploie Starlink de bloquer les utilisateurs camerounais pour le moment. Parce que c’est illégal, faute d’autorisation. C’était le 04 avril 2024 à Yaoundé, lors du lancement du programme Industry Maker ACADEMY (IMA24) par Digital Transformation Alliance et InnoTechLab.

Le 19 mars l’autorité de régulation des télécommunications de la Côte d’Ivoire (ARTCI) a publié un communiqué rappelant aux usagers de télécoms du pays que Starlink n’est pas autorisé à commercialiser ses services Internet dans le pays. Le 20 mars au Mali, un communiqué du Conseil des ministres interdisait les services de Starlink pour les mêmes motifs. Ainsi, les utilisateurs de Starlink déja habitués à internet très haut débit, devront attendre l’installation officielle.