Investissement-Côte-d’Ivoire : Abidjan ouvre officiellement son quatrième pont

Le quatrième pont d’Abidjan reliant la commune du Plateau à Yopougon est ouvert à officiellement à la circulation depuis le 1er Juillet 2024.

Le poste à péage du 4ème pont de Yopougon a été mis en service officiellement ce lundi 01 juillet 2024 par le Ministère de L’Equipement et de l’Entretien Routier (MEER). Procédant à l’ouverture à la circulation et à la mise en service du poste à péage de ce 4e pont d’Abidjan, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Kouakou, a déclaré que ce projet permet à l’usager de gagner en temps et en économie. Cette cérémonie s’est déroulée sur l’ensemble du tronçon Adjamé-Yopougon, long d’environ 6 kilomètres, avant le point de presse au poste à péage.

« Aujourd’hui, nous avons ouvert la route au niveau de Nangui Abrogoua (Adjamé) et aussi permis à tous les usagers qui viennent du 16e arrondissement de Yopougon de pouvoir accéder à ce projet« , a expliqué Amédé Kouakou.

« Aujourd’hui, les 6 km sont ouverts à la circulation, et on pense que ça va faciliter les déplacements, surtout entre les communes de Yopougon, Attécoubé, Adjamé et le Plateau. C’est vrai qu’il y a une seconde phase de ce projet qui va se poursuivre jusqu’au ‘’Sapeur-pompier’’, mais en tout cas, nous sommes très satisfaits de ce projet. Le président Alassane Ouattara l’a voulu. Ce projet a été réalisé. Depuis qu’on a eu cette ouverture partielle, tous ceux qui passent par la voie du Banco voient que les embouteillages monstres qu’on avait ont considérablement diminué (…) Cet ouvrage apporte un confort pour le déplacement de nos populations à Abidjan », a-t-il souligné.

Cet ouvrage vise à décongestionner le trafic dans la capitale économique du pays. Aussi, le ministre Amedé Kouakou a adressé ses remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, initiateur dudit projet.

Les tarifs au poste à péage s’établissent comme suit : Classe 1 (Véhicules légers): 500 FCFA: Classe 2 (Véhicules intermédiaires): 1500 FCFA ; Classe 3 (Poids Lourds/autocars/ véhicules à 2 essieux): 2500 FCFA ; Classe 4 (Poids Lourds/autocars/ véhicules à 3 essieux et plus): 3000 FCFA ».