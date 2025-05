La BAD nomme Léandre Bassolé, directeur général pour l’Afrique centrale et chef de bureau au Cameroun

Depuis le 1er mai 2025, le Burkiné Léandre Bassolé est au poste de directeur général du Bureau régional de développement, de l’intégration et de la prestation de services pour l’Afrique centrale et chef de bureau désigné pour le Cameroun.

Le Cameroun a un nouveau chef de bureau pour le compte de la Banque africaine de développement. Il s’agit de Landre Bassolé. « Je suis profondément honoré par cette nomination et très reconnaissant au président du Groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina pour la confiance qu’il m’accorde », a déclaré Bassolé à propos de sa nomination.

« C’est avec beaucoup d’humilité et un engagement sans faille que j’assume la responsabilité de diriger les activités de la Banque en Afrique centrale. Je suis inspiré par l’immense potentiel de la région et la résilience de ses populations. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le Conseil d’administration, la haute direction, nos équipes, les autorités nationales, les partenaires du développement, le secteur privé, la société civile et toutes les parties prenantes afin de saisir les opportunités, d’accélérer la transformation économique et obtenir des résultats concrets et durables. Ensemble, nous ferons progresser une vision audacieuse du développement inclusif et durable pour l’Afrique centrale », a-t-il souligné.

Avant sa nomination, il était directeur général adjoint du Bureau du Groupe de la Banque pour l’Afrique de l’Est, où il a cogéré un portefeuille régional de 13 milliards de dollars, répartis entre 13 pays, et supervisé l’efficacité opérationnelle, les initiatives d’intégration régionale et les partenariats avec le secteur privé. Durant son passage dans la région, il a joué un rôle de premier plan dans le positionnement de la Banque comme partenaire clé dans les grands investissements en infrastructures. Il a notamment initié et obtenu la participation du Groupe de la Banque africaine de développement au projet de nouvelle ville aéroportuaire d’Ethiopian Airlines, d’un montant de 7,8 milliards de dollars, l’un des plus grands projets d’infrastructure aéroportuaire en Afrique.

Bassolé a assumé simultanément les fonctions de chef de bureau pays pour l’Éthiopie, l’Érythrée, Djibouti et les Comores, renforçant ainsi la présence opérationnelle de la Banque, tout en accélérant la mise en œuvre des projets et en améliorant leur impact sur le développement dans des secteurs clés.

Précédemment, Bassolé était chef du bureau pays de la Banque africaine de développement en Guinée (2017-2024), où sa capacité à gérer des dynamiques politiques complexes, à instaurer la confiance et à entretenir des relations institutionnelles solides a permis à l’institution non seulement de maintenir son portefeuille, mais aussi de l’augmenter considérablement, passant de 240 millions de dollars en 2017 à plus de 728 millions de dollars en 2023. Sous sa direction, la Banque est devenue un partenaire de confiance de la Guinée, soutenant des réformes essentielles pour la mobilisation des ressources nationales, la mise en place d’unités d’exécution efficaces, les investissements dans les infrastructures et les initiatives de développement du secteur privé.

Bassolé a débuté sa carrière à la Banque africaine de développement comme jeune professionnel (2009-2012). Il a ensuite occupé le poste de macroéconomiste supérieur entre 2012 et 2017, chargé de sept pays africains (Cabo Verde, Comores, Mali, Burundi, Madagascar, Sénégal et Rwanda). À ce titre, il a joué un rôle essentiel dans la conception de solutions innovantes de financement du développement, notamment en combinant pour la première fois des instruments de prêt et de garantie partielle de crédit pour les pays bénéficiaires du Fonds africain de développement (Madagascar en 2016).

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, il a travaillé comme chercheur et spécialiste de l’impact sur le développement dans diverses institutions universitaires et internationales, dont le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France et le Groupe de la Banque mondiale, où il était membre de l’équipe centrale qui a travaillé sur le Rapport sur le développement dans le monde 2008 consacré à l’agriculture au service du développement.

De nationalité burkinabè, M. Bassolé est un spécialiste chevronné du développement économique, qui compte plus de 19 années d’expérience en tant que cadre supérieur au sein d’institutions multilatérales de développement.