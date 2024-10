La CAF approuve deux stades, la Fecafoot délocalise le match Cameroun-Kenya à Yaoundé

L’instance du football continentale africaine a transmis son rapport d’inspection aux autorités du Cameroun à l’issue de sa mission effectuée en septembre dernier.

La Confédération africaine de football approuve deux stades sur les cinq inspectés. Le stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et le stade de Kouekong à Bafoussam sont ls deux qui répondent aux normes internationales. Selon le rapport de la mission d’inspection ayant travaillé en terre camerounaise du 25 au 28 septembre 2024, sur les cinq stades inspectés, seuls ces deux-là peuvent accueillir le match Cameroun contre Kenya. Les stades de Japoma à Douala, Ngueme à Limbé et Olembe à Yaoundé ne sont pas aux normes au moment où la mission d’inspection passe.

Pourtant, ces trois derniers stades construits dans le cadre de l’organisation de la CAN 2021 au Cameroun, ont bien accueilli les matchs de cette compétition entre janvier et février 2022. D’autres matchs se sont déroulés à Japoma après la CAN. Il se pose donc un problème d’entretien de ces infrastructures sportives appelées à accueillir les matchs internationaux. Le constat a été fait lors du match Cameroun-Namibie du 7 septembre dernier au stade Roumde Adjia de Garoua. Le public a découvert que le stade a pris quelques rides avec le temps.

Le prochain match qui oppose Les Lions indomptables du Cameroun à la sélection kenyane était prévu le 11 octobre 2024 au stade du complexe sportif de Japoma. Sur la base du rapport des émissaires de la CAF, la Fédération camerounaise de football a décidé de la délocalisation de ce match au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. La rencontre débutera à 17h. Elle compte pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.