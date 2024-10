La Ville de Douala honore le Directeur Général du Groupe AXA en visite au Cameroun

Le Directeur Général du Groupe Axa a reçu ce mercredi, 02 octobre dans la capitale économique, la clé de la ville Douala ainsi qu’une distinction de « fils sawa » par le Ngondo (assemblée traditionnelle des chefs Sawa) en présence du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua et du Maire de la ville Dr Roger Mbassa Ndine.

Un hôte de marque dans une ville historique. Un Palais de la culture Sawa paré de ses plus beaux atouts pour accueillir Thomas Buberl, en fin de séjour de deux jours dans la ville de Douala. Occasion pour les autorités traditionnelles et administratives de la ville et même de la région de lui démontrer leur attachement vis-à-vis des activités que mène AXA le numéro 1 en assurance au pays avec pour siège social la ville de Douala.

Dans son mot de bienvenue, Dr Roger Mbassa Ndine, maire de la ville de Douala, présentera les qualités de M. Buberl, ainsi que son souhait de voir Axa davantage impliqué dans les activités que mène la cité capitale économique pour son développement. L’émotion sera à son plus haut niveau lorsqu’après avoir reçu la clé de la ville de Douala du maire de la ville, et l’anoblissement de Thomas Buberl par sa Majesté Paul Milord Mbappé Bwanga, président du Ngondo ce dernier sollicitera à son tour un cadre de collaboration. Ceci entre l’assemblée des chefs traditionnels Sawa et la société AXA Cameroun bénéfique aux deux parties.

Se sentant interpellé, Thomas Buberl dira dans son discours de circonstance, être “touché” et “inspiré” par toutes ces marques de considération. Le désormais citoyen d’honneur de la ville de Douala promet que Axa Cameroun sera impliqué comme sponsor du Ngondo 2024. Aussi, de souscrire à l’emprunt obligataire lancé par la Communauté urbaine de Douala. Une implication via la filiale Axa Cameroun qui servira à payer les indemnisations aux populations et à préparer le déguerpissement des constructions sur le projet de la CUD du trajet du Bus Rapid Transit (BRT). Un homme d’expérience à la tête du Groupe Axa agissant selon la raison d’être de la multinationale à savoir : « Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte ». À date, le Groupe AXA compte 94 millions de clients et est implanté dans 51 pays en 2023 pour un résultat opérationnel à 7,6 milliards d’euros, en hausse de 6% par rapport à 2022 sous la forme IGRS4.

Par la suite jeudi 04 Octobre, Thomas Buberl, Directeur Général du Groupe AXA a effectué des visites chez le ministre des finances et le Premier ministre.