L’artiste Kareyce Fotso déçue de la prestation du Cameroun, interpelle les Lions indomptables et le staff

La Lionne de la chanson dénonce le manque de détermination et de patriotisme chez les Lions indomptables.

Le Sily national de Guinée a tenu en échec les Lions indomptables du Cameroun (1-1) le lundi 15 janvier 2024 à Yamoussoukro. Après ce premier match des Lions, c’est la déception qui anime la plupart des supporters camerounais. Sur les réseaux sociaux, certains critiquent le management de l’équipe dirigé par l’ancien défenseur Rigobert Song. Ses choix techniques et tactiques sont remis en cause, ses capacités à produire un meilleur résultat aussi. D’autres par contre décrie la performance des joueurs alignés par le staff.

L’artiste Kareyce Fotso pour sa part, établit les responsabilités des uns et des autres. Pour la chanteuse de « je connais pakler français », les joueurs manquent de courage, de détermination, d’amour pour leur pays comme l’avaient leurs aînés à une certaine époque, et comme l’a Vincent Abobakar aujourd’hui. Interpellant Samuel Eto’o le président de la Fécafoot et Rigobert Song manager sélectionneur, l’auteure compositrice les invite à sauver le football camerounais. Voici l’intégralité du message de Kareyce Fotso.

« ÊTRE CAMEROUNAIS EST UN ÉTAT D’ESPRIT VOUS NE L’AVEZ PAS

Les enfants là approchez !

Vous n’avez pas le niveau de jouer pour le Cameroun.

C’est trop mou, manque de détermination, même l’Amour pour le pays n’est pas visible dans votre jeu.

Peut-être vous êtes forts là où vous jouez partout partout là. Mais jouer pour le Cameroun c’est autre chose.

Je suis de la génération qui a vu les Etô’o , Song, Ndjitap, Mboma , Etame Mayer, Tchoutang , Ndjefi puis , etc jouer. Et j’ai eu la chance plus petite de vivre la magie en 1990 avec Milla, Massing, Kunde, Makanaki , Mbou Emile etc.

Même quand ces joueurs perdaient un match on applaudissait. Parce qu’Ils donnaient tout.

Au fait QUI ÊTES VOUS ? Est-ce que vous connaissez même l’histoire du maillot que vous arborez avec autant de légèreté ?

ÊTRE CAMEROUNAIS EST UN ÉTAT D’ESPRIT VOUS NE L’AVEZ PAS

Allez chercher le courage, l’abnégation, le Fighting Spirit (encore appelé le HEMLÈ chez nous).

L’AMOUR DE LA PATRIE, le sacrifice. Si un jour vous avez la chance de l’avoir revenez

Si vous voulez comprendre de quoi je parle. Regardez Vincent Aboukar jouer, il joue avec ses tripes. Son jeu transpire l’amour qu’il a pour sa nation. Il y’a très peu qui ont ce truc parmi vous.

Magnian si on n’a pas les joueurs qui ont ce que toi même tu cannais là, mieux la prochaine fois on déclare forfait.

Au lieu d’aller souiller nos 5 ÉTOILES

LE STAFF MANAGÉRIALE

Etô’o est ce que toi même tu vois que la façon que cette équipe est dirigée par votre staff est acceptable ? Je t’ai connu joueur. Frère tu n’aurais jamais accepté cela.

Song : toi-même tu vois ton bilan d’entraîneur comment ?

Soit vous détruisez tout ce que vous même et vos aînés avez bâti comme légende dans ce monde. Soit vous décidez de sauver les meubles. Vous savez ce qui vous reste à faire

ON DOIT SORTIR DE CETTE CACOPHONIE

Motokwa

KF

Votre Mama Africa »