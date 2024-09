Le Cabinet du Premier ministre appelle certains Camerounais au respect de l’institution qu’il incarne

Cette invite fait suite au constat selon lequel des individus partage des images de fausses audiences accordées par le chef du gouvernement.

Dans un post sur X, le cabinet du Premier ministre chef du gouvernement camerounais attire l’attention du public sur ce qui se présente comme une dérive de certains. « Certains compatriotes se plaisent à faire circuler des images montées attribuant des audiences accordées non fondées par le Premier ministre chef du gouvernement ». Aucune précision n’est donnée, ni sur l’identité de telles personnes, ni sur les canaux de partage de telles images. Mais le Cabinet du Premier ministre tient à rappeler à l’ordre ces individus qui se prêtent à la divulgation de ces fausses informations et les invites aux respects de la personnalité et de l’institution que représente le Premier ministre chef du gouvernement ».