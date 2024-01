Le Cameroun à travers l’Agence de promotion des Investissements cherche des investisseurs à Abidjan en marge de la CAN

L’Agence de Promotion des Investissements (API) du Cameroun tient un forum d’affaires à Abidjan en marge de la CAN 2023.

L’API du Cameroun en collaboration avec l’ambassade du Cameroun en Côte d’Ivoire ainsi que la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) organisent un forum d’affaires le mercredi 17 janvier 2023 à Abidjan. Cette rencontre économique qui intervient alors que la CAN a lieu en Côte d’Ivoire est une occasion pour Yaoundé de promouvoir la destination Cameroun et ses atouts économiques.

De telles initiatives avaient déjà été prises en 2022 lors du déroulement de la coupe du monde de football au Qatar, en présence de Marthe Angeline Mindja. La toute première directrice générale de l’API ne pourra cependant pas être de l’expédition ivoirienne, puisqu’elle est décédée le 29 décembre 2023 au Maroc, des suites de maladie.

Autour du thème ‹‹Investir au Cameroun, terre d’opportunités ››, les participants pourront découvrir les opportunités d’investissement dans les secteurs de l’agro-industrie, de l’énergie, de l’économie numérique, des mines, des hydrocarbures, de l’agro-alimentaire, des infrastructures de loisirs ainsi que des équipements sportifs. Selon SE Marie Yvette Koloko, ambassadrice du Cameroun en Côte d’Ivoire, son pays saisit les grands rendez-vous sportifs comme la CAN pour faire la promotion « de la tanière des Lions Indomptables« .

« Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Camerounaise de Football, l’API du Cameroun organise des activités de promotion des investissements dans notre pays et dans cette période où les Lions indomptables participent à un la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN 2023) en Côte d’Ivoire. Ce fut le cas lors de la coupe du monde 2022, aux Émirats Arabes Unis et lors de la CAN 2021 au Cameroun››, a expliqué la diplomate camerounaise

Plusieurs personnalités camerounaises et ivoiriennes sont attendues à ce rendez-vous. Il s’agit, entre autres, du ministre ivoirien de l’Économie et des finances, du directeur général par intérim de l’API et de la directrice générale du CEPICI (centre d’études et de promotion des investissements en Côte d’Ivoire), etc.