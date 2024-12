Le Cameroun engagé à se rapprocher de l’élimination du VIH en 2030

L’engagement a été réitéré ce 03 décembre 2024 à l’occasion de l’ouverture officielle des premières journées scientifiques du Comité national de lutte contre le SIDA.

Les nouvelles manières de lutte contre le SIDA qui devraient propulser le Cameroun vers l’élimination du VIH à l’horizon 2030 et les nouvelles stratégies à optimiser sont au centre des réflexions. Ces réflexions se feront les 03 et 04 décembre 2024 à Yaoundé dans le cadre des premières journées scientifiques dont le ministre de la Santé publique a présidé l’ouverture officielle ce jour. Au terme des travaux, il est prévu que les résultats connaissent une transformation en action concrètes pouvant aider le Cameroun à se rapprocher de l’élimination de VIH SIDA.

Depuis ce mardi, les chercheurs, décideurs politiques et acteurs de la société civile échangent sur le thème « mettre en œuvre les interventions prioritaires pour l’élimination du sida au Cameroun ». Ils mettent l’accent sur les dernières avancées scientifiques réalisées ces dernières années et les stratégies à mettre en œuvre pour accélérer la riposte nationale, rapporte le ministère de la Santé publique.

De manière plus précise, les participants vont échanger sur des sujets tels que le renforcement de l’accès aux services de prévention, de dépistage et de traitement ; la lutte contre les inégalités ; l’adaptation des solutions aux spécificités locales ; le renforcement des capacités des organisations communautaires, etc. Les discussions relatives à ces sujets permettront de contribuer à relever les défis qui demeurent dans la lutte contre le SIDA.