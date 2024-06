Le Cameroun sur le podium de l’Abidjan African Judo Open

Les Lions indomptables du judo ont brillé en Côte d’Ivoire, récoltant un total de huit médailles dans les différentes catégories et terminant à la première place.

La deuxième édition de l’Abidjan African Judo Open vient de fermer ses portes. La compétition, qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire, a rassemblé un grand nombre d’athlètes venus du continent africain, et d’autres pays de l’occident. Le tournoi était divisé en deux sections. Il s’agit de la Coupe d’Afrique Cadets et Juniors, réservée aux athlètes africains âgés de 15 à 20 ans et membres de l’Union Africaine de Judo (UAJ), et de l’Open International, sous l’égide de la Fédération Internationale de Judo et Disciplines Associées (FIJDA).

Le Cameroun a participé à la compétition et a remporté 8 médailles, dont 4 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Le pays a vu la participation de professionnels de la discipline comme Heukoua Douanla Erna Cindy. Elle a remporté l’argent dans la catégorie des 63kg. Baba Matia Marie Céline a remporté le bronze dans la catégorie des 53 kg, tandis qu’Abomo Genevieve Rolande Yaelle a remporté l’or dans la catégorie des -70 kg après avoir réalisé le même exploit dans la catégorie junior.

Les hommes ont également brillé, Bugueng Kombou Rayan remportant le bronze dans la catégorie Juniors moins de 81 kg et Ngae Yohane l’or dans la catégorie Juniors moins de 81 kg.

Le président du judo ivoirien, Zouleiha Abzetta Dabonné a révélé que pas moins de 400 athlètes représentant 40 pays du monde entier étaient présents, avec des pays tels que les Etats-Unis, le Portugal, les Philippines et le Liban déjà confirmés.