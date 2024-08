Le Cameroun valorise ses filières bambou et rotin

Achille Bassilekin III, ministre des PME a signé un mémorandum à cet effet le 27 août 2024.

Le ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III a présidé la Cérémonie solennelle de signature du Mémorandum d’Entente entre le MINPMEESA et l’Organisation Internationale pour le Bambou et le Rotin (INBAR) suivie de la remise du matériel de transformation du Bambou et du Rotin aux artisans du Village Artisanal Spécial de Mbalmayo ce mardi 27 août 2024 dans la ville de Mbalmayo aux côtés de son homologue HELLE Pierre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED).

Ce mémorandum qui vise la promotion et le développement du bambou et du rotin à l’échelle internationale au profit des populations et de l’environnement, fixe les modalités de coopération entre les Parties en vue du développement et de la promotion du bambou et du rotin au Cameroun.

Le mémorandum porte sur la promotion et la valorisation du bambou et du rotin ; le développement des clusters de bambou et de rotin ; la digitalisation de l’artisanat ; la structuration des artisans de la filière bambou et rotin ; le renforcement des capacités techniques des artisans et du personnel des villages artisanaux ; le renforcement des capacités matérielles des villages artisanaux au bénéfice des artisans ; le partage d’expériences et échanges d’informations et enfin tout autre domaine d’intérêt commun identifié par les Parties.

Dans cette collaboration, le ministère des PME s’engage entre autres, pour les Villages artisanaux, à mettre à la disposition d’INBAR, un espace au sein des villages pour aménager les ateliers bambou et rotin ; faciliter l’installation des outils et équipements fournis par INBAR ; assurer, conformément aux cahiers de charges et aux manuels de gestion élaborés conjointement, la gestion et la maintenance des équipements ; garantir l’accès aux ateliers de bambou et rotin, en tant que de besoin, aux membres d’ INBAR et/ou à toute autre personne désignée par INBAR.

Pour sa part, INBAR s’engage à acquérir des outils à main pour la transformation du bambou et du rotin et les installer ; renforcer les capacités des artisans en collaboration avec les Villages artisanaux et leur personnel ; acquérir, assembler et installer les équipements lourds de transformation du bambou et du rotin ; assurer, en collaboration avec le MINPMEESA, la maintenance des équipements acquis et enfin accompagner l’organisation des évènements de promotion et de valorisation du bambou et du rotin au niveau local et national.