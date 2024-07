Le Camerounais Ambroise Oyongo relance sa carrière en France

Hors des stades depuis deux ans, le latéral droit vient de s’engager avec le club Paris 13 Atletico.

L’un de ses objectifs est sans doute d’attirer l’attention du sélectionneur des Lions indomptables. Marc Brys prépare déjà sa liste pour le prochain regroupement du Cameroun en septembre prochain. Oyongo Bitolo peut se permettre de rêver. Cntrairement aux regroupements précédents. Il peut pour cela compter sur la relance de sa carrière, après deux années sans jouer faute de club.

Le footballeur camerounais vient de s’engager avec le club de national en France, Paris 13 Atletico. Cela s’est fait après une période d’essai au sein de l’équipe. Ce qui s’est soldé par un succès. « Le Paris 13 Atletico est heureux de vous confirmer la signature d’Ambroise Oyongo, latéral gauche très expérimenté de 33 ans. C’est un énorme CV qui va apporter son vécu au groupe de Fabien Valeri avec qui il s’entraînait déjà depuis la reprise. International camerounais (51 sélections). Ambroise a évolué dans le championnat américain (MLS) aux New York Red Bull et à l’Impact de Montréal, en Ligue 1 à Montpellier (74 matchs) et en Russie à Krasnodar. Après deux ans sans jouer, il est très motivé pour relever ce nouveau challenge dans sa riche carrière. Bienvenue Ambroise !!! », peut-on lire sur la page Facebook du club.

Le défenseur camerounais a remporté la CAN en 2017 et compte 51 sélections avec les Lions de la Teranga. Oyongo a aussi connu la Ligue 1 avec Montpellier. Il a disputé avec le clup près de 74 matchs, et la MLS, où il a joué 73 fois. Après son départ de Montpellier en 2022, Ambroise Oyongo a connu une traversée du désert et n’a pas trouvé de clubs durant deux ans.

Il a ainsi pour mission d’aider le club, qui vient d’être promu en National, à se maintenir et à ne pas descendre en division inférieure, comme cela a été le cas il y a deux saisons.