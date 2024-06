Le Camerounais Philémon Yang élu président de l’Assemblée générale des Nations Unies

L’ancien Premier ministre chef du gouvernement camerounais présidera la 79è session de cette assemblée pendant un an.

La diplomatie camerounaise enregistre une nouvelle victoire sur la scène mondiale. Philémon Yang, Grand chancelier des ordres nationaux de la République du Cameroun est président de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette instance mondiale l’a plébiscité pour assurer ces hautes responsabilités, le jeudi 06 juin 2024 au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Son élection démontre du rayonnement de la diplomatie et de la sympathie de son pays à travers les nations du monde. Après trois tentatives soldées par un désistement au profit d’un pays amis, le Cameroun va diriger, pour la première fois, le parlement mondial composé de 193 pays membres, lequel parlement est l’un des six organes principaux de l’ONU.

Pour les 12 prochains mois à compter de septembre prochain, Philémon Yang, originaire de Bamenda dans le Nord-Ouest aura la charge de fixer les thèmes des débats, de conduire les sessions de l’Assemblée générale ainsi que l’adoption des résolutions, de faciliter des négociations relatives aux grands enjeux de la planète. Les questions de paix, de sécurité, les menaces à la paix et à la sécurité qui entravent le développement reposent en bonne partie sur l’ancien magistrat et diplomate chevronné.

Désormais face à cette charge, l’élu mesure l’importance de sa tâche. Celle qu’il définit comme une « immense responsabilité et un honneur insigne » pour son pays. Le président de la 79è session de l’Assemblée générale de l’ONU dit s’engager « être le président de tous ».

A bientôt 77 ans, le natif de Jiketem-Oku aura marqué plusieurs postes ministériels dans le gouvernement de son pays. Dans sa casquette de diplomate, il a été ambassadeur du Cameroun au Canada pendant 10 ans. Premier ministre, il a dirigé le gouvernement du président de Paul Biya de 2009 à 2019, avant d’être désigné Grand Chancelier des ordres nationaux.