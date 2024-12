Le Camerounais Vincent De Paul Ngando, nouveau DGA de Tradex Tchad

Il a été élu ce 06 décembre 2024 au cours du Conseil d’administration qui a eu lieu à Douala. Le Conseil d’Administration de Tradex Tchad S.A s’est réuni le 06 décembre 2024 à Douala. Il en est ressorti que, Vincent de Paul Ngando est le nouveau directeur général adjoint de cette entreprise pétrolière, filiale tchadienne.

De nationalité camerounaise, Vincent de Paul NGANDO NDAME est un professionnel chevronné des métiers de l’audit, la finance et la comptabilité, titulaire d’un Master spécialisé en Trading et gestion d’actifs, obtenu en 2006 à l’Institut des Hautes Etudes Economiques et Commerciales (INSEEC School of Business and Economics) de Paris, après avoir été diplômé en 2005 de l’Institut Supérieur Européen de Gestion (ISEG) de Paris, en France.

Le nouveau Directeur Général Adjoint de TRADEX TCHAD est crédité d’une riche carrière au sein du Groupe TRADEX qu’il intègre en 2009, au poste de Chef de Cellule Gestion du Crédit. Il deviendra Chef de Service Trésorerie et Financement en janvier 2010, puis Chef de Service Gestion du Crédit en janvier 2013. En 2019, il est retenu dans l’équipe chargée du lancement des activités de TRADEX GE, filiale nouvellement créée. Il occupe alors le poste de Chef de Département Administratif et Financier au sein de la nouvelle entité, poste qui sera érigé quelques années plus tard au vu de la croissance des activités de la filiale, en direction. Vincent de Paul NGANDO NDAME devient donc ainsi le tout premier Directeur Administratif et Financier de Tradex GE, poste qu’il occupait encore au moment de sa nomination.

« La nomination d’un Directeur Général Adjoint à Tradex TCHAD intervient à un moment charnière de la vie de l’entreprise. En effet, Tradex TCHAD amorce un programme d’investissement ambitieux, qui devrait permettre à l’entreprise de bénéficier d’un impact plus marqué sur le développement de la République du Tchad », souligne Tradex.

Réagissant à l’issue de la session du Conseil d’Administration, Emmanuel Patrick MVONDO, Président du Conseil d’Administration de Tradex TCHAD déclare : « A l’instar des autres sociétés du Groupe, Tradex TCHAD suit une trajectoire de succès qui se matérialise par des exercices positifs successifs, après les difficultés enregistrées au plus fort de la pandémie du Covid-19. Cette régularité dans la performance doit à présent être pérennisée et renforcée. Cette équipe qui bénéficie de la confiance du Conseil d’Administration et du Ministre Adolphe MOUDIKI, le patron de notre Groupe, est désormais prête pour relever les défis qui l’attendent >>.