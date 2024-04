Le CEO du Groupe Globeleq Mike Scholey engage un plaidoyer auprès des autorités et remobilise le personnel au Cameroun

Le Chief Executive Officer (CEO) du Groupe Globeleq a effectué une visite de travail au Cameroun, du 9 au 11 avril 2024.

Le 9 avril, Mike Scholey qu’accompagnait le Directeur Général de Globeleq-Cameroun, Frédéric Didier Mvondo, a été reçu en audience par le Premier ministre Joseph Dion Ngute et le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba. Au menu des échanges : la situation des paiements de factures dues par Eneo qui est un facteur limitant, surtout en ce qui concerne les nouveaux projets de développement engagés par l’entreprise. Monsieur Mike Scholey a également effectué un déplacement sur site à Kribi dans la région du Sud et à Dibamba dans la région du Littoral. Ces visites de routine ont permis à l’hôte britannique de s’enquérir de l’état des équipements qui sont exploités et de s’assurer que le personnel travaille selon les normes pour que les objectifs fixés soient atteints.

Le CEO a été briefé sur les indicateurs de performance de la Kribi Power Development Company (KPDC) et de la Dibamba Power Development Company (DPDC) qui disposent d’une capacité installée de 216 MW et de 88 MW respectivement. Les deux centrales produisent environ 20% de l’énergie consommée dans le Réseau Interconnecté Sud (RIS). Par ailleurs, depuis sa mise en service en mai 2013, la centrale à gaz de Kribi enregistre 3980 h sans arrêt de travail. « Nous devons maintenir une disponibilité d’au moins 90%. Nous avons 6% de temps pour faire les maintenances et 4% du temps pour faire des réparations en cas d’arrêt forcé. Depuis que la centrale a été construite, on fait régulièrement nos maintenances. On atteint nos objectifs contractuels vis-à-vis d’Eneo », a indiqué le Directeur d’Usine, Charles Kissinger Ngoug. Quant à la centrale de Dibamba mise en service en novembre 2009, elle enregistre 5270 h sans incidents avec arrêt de travail, a déclaré la Directrice d’Usine Vanessa Mougnutou. Ceci est la preuve irréfutable que Globeleq Cameroun met un point d’honneur sur la sécurité qui est la priorité numéro un. Les échanges entre Monsieur Scholey et le Directeur Général d’Eneo, Amine Homman Ludiye, ont en outre permis de rassurer le distributeur d’énergie électrique sur les capacités de Globeleq.

Contrairement aux années précédentes, le CEO a profité de sa présence au Cameroun pour communier avec le personnel. Il était de bon ton de venir rassurer le personnel et lui parler de la vision et du futur de Globeleq, a-t-il souligné. Le cri du personnel sur les perspectives de carrière et le système en place ont été passés en revue, sous la base de la franchise, de la confiance et de la transparence. « Le groupe Globeleq est là pour répondre à vos besoins. Et on a un secteur dynamique. Aujourd’hui, les centrales ouvrent tous les jours. Monter en compétences c’est le gage de son avenir pour avoir plus d’opportunités. Il ne faut pas hésiter à se former pour cela », a suggéré Mike Scholey. Pour ce qui est du dossier lié au projet de transfert ou de vente de certaines actions du groupe à une autre entité, il est en cours. Et s’il était matérialisé, a précisé le CEO du groupe, il y a plutôt lieu de positiver, compte tenu de l’envergure et des références de l’entreprise qui fait les yeux doux à Globeleq et nourrit de grandes ambitions pour l’entreprise.

La RSE, une priorité fondamentale pour Globeleq Cameroun

L’un des points d’orgue de la visite de travail de Mike Scholey a été la visite des projets sociaux réalisés par Globeleq, dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). A Kribi, l’hôpital régional annexe (anciennement hôpital de district) a bénéficié d’un pavillon KPDC construit en 2021, entièrement équipé en 2022 et mis à sa disposition. « Je crois que notre bâtiment a contribué pour beaucoup à ce que l’hôpital soit érigé en hôpital régional annexe, parce qu’il fallait qu’elle fasse montre d’un certain nombre d’infrastructures et d’une grande capacité d’accueil », justifie Mme Anne Njehemle Epouse Mahouve, Responsable social de KPDC/DPDC.

La formation hospitalière dispose désormais d’un bâtiment qui sert d’hospitalisation VIP. En termes de capacité d’accueil, le pavillon est constitué de : quatre chambres d’hospitalisation VIP à deux lits et deux chambres d’hospitalisation individuelles. Toutes les chambres ont des toilettes à l’intérieur. Il y a une grande salle de soins, deux bureaux utilisés respectivement par le chirurgien et le médecin généraliste chargé des consultations.

A l’hôpital de district de Dibamba, la même ferveur a été observée. La formation sanitaire a bénéficié d’un pavillon maternité flambant neuf et entièrement équipé, pour une meilleure qualité des soins. L’ouvrage est constitué de bureaux, d’une salle d’accouchement, des chambres d’hospitalisation, entre autres. Le premier bébé issu du pavillon Globeleq est né le 26 janvier 2024 à 7h 50 minutes.

Dans le volet santé, Globeleq vient en appui en infrastructures et en équipements au niveau des centres hospitaliers qui sont dans ses zones d’implantation. « Notre action répond au besoin local de renforcer l’infrastructure sanitaire pour permettre une meilleure prise en charge des populations, y compris notre personnel situé dans la zone d’implantation du projet. Nous souhaitons que là où il y a notre logo, que le service soit de qualité », soutient Mme Anne Njehemle Epouse Mahouve.