Le Lac Tchad lance la phase II de son projet de redressement économique

La deuxième phase du projet de Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad (RESILAC 2) a été officiellement lancée à Yaoundé, par le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Alamine OUSMANE MEY.

Alamine Ousmane Mey a lancé le 13 février 2025 à Yaoundé la phase II du projet de redressement économique en présence de plusieurs membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, et des Organisations Non Gouvernementales (ONG). Cette cérémonie était couplée à la première réunion du Comité de Pilotage National de ce projet.

A l’occasion, le ministre a indiqué que, »le RESILAC 2 accompagnera les communautés, les collectivités territoriales, les structures déconcentrées de l’État, les associations professionnelles et les populations sur la base des attentes et besoins définis par elles-mêmes. Cette deuxième phase vise donc à apporter des solutions durables aux communautés affectées à travers le renforcement de la résilience des populations en intégrant une approche inclusive et participative ».

Le Ministre a également précisé qu’un accent sera mis sur l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes et des jeunes à travers une meilleure gestion des ressources naturelles, le développement de l’entrepreneuriat et l’appui aux initiatives locales.

Le RESILAC 2, qui s’inscrit dans le prolongement de la dynamique de la phase 1, sera mis en œuvre au cours de la période 2024-2028 dans trois pays de la région du Lac Tchad : le Cameroun, le Nigeria et le Tchad (le Niger reste réservé). Ce projet est financé à hauteur de 38 476 190 euros, dont 8 millions par l’AFD et 30 476 190 par l’Union Européenne. Au Cameroun, il s’exécutera dans la région de l’Extrême-Nord, principalement dans les communes de Dargala, Mindif, Mora, Koza et Tokombéré.

En rappel, le projet de Redressement Économique et Social Inclusif du Lac Tchad (RESILAC) est un projet régional visant à contribuer au redressement économique et au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations du bassin du Lac Tchad au Cameroun (région de l’Extrême-Nord), au Niger (région de Diffa), au Nigeria (État de Borno) et au Tchad (province du lac).