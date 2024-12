Le Lions Club Douala Candle combat les troubles visuels au Cameroun

Importante action humanitaire de l’association d’aide sociale internationale en faveur des élèves de la maternelle et du primaire de la ville de Douala, à l’occasion de la la célébration de la Journée mondiale de l’enfance ce 20 novembre.

Les chiffres font froid au dos. 89% de personnes atteintes par des troubles visuels vivent dans les pays en développement contre 253 millions de personnes aveugles ou déficiences visuelles modérées ou sévères, selon l’OMS. Lutter contre ces pathologies font partie des actions que mène au quotidien le Distrit 403 B1 du Lions club international à travers ces multiples clubs. Aussi, était-ce prioritaire de débuter par les établissements maternels et primaires de la métropole économique camerounaise.

« Notre club a vu le jour il y à quatre ans. Et depuis cette période, nous sommes spécialisés dans la petite enfance. Aujourd’hui, c’est une première œuvre sur la vue que nous avons voulue axer sur les enfants. Des chefs d’établissements nous ont ouvert les portes de leurs institutions pour que nous puissions procéder au dépistage des troubles visuels des enfants. C’est une prise en charge minutieuse », décrit Olga Barla, membre fondatrice du Lions Club Douala Candle.

Loin d’offrir des soins oculaires complets aux tout-petits, l’objectif est de déceler à cette étape les possibles troubles visuels chez ceux-ci aussi précocement. « Ce matin, nous sommes à la recherche des troubles visuels. C’est-à-dire des enfants qui ne voient pas bien de loin, qui ne lisent pas bien de loin aussi et qui ont la difficulté à lire de près. Grosso modo, on recherche aussi des pathologies de paupières ou une atteinte laconique avant de les les référer pour un examen plus complet. Jusqu’ici, on a eu des tout-petits qui ne suivent pas bien du regard ou ne lisent pas bien. Il faudra un examen ophtalmologique approfondi pour savoir ce que c’est », décrit Dr Christelle Moyou, ophtalmologiste en service à l’Hôpital Général de Douala.

Cette mission plus que jamais au cœur des initiatives du Lions club international aide à prévenir ou à traiter à travers les projets “Sightfirt”, certaines déficiences visuelles telles que la cataracte, la cécité infantile, la myopie, la malvoyance, etc. Les sensibilisations des éducateurs et parents interviennent donc pour éviter les troubles visuels chez les tout-petits. « Pour prendre soin des yeux de l’enfant, c’est surtout beaucoup l’écouter. Que la maîtresse ou le parent ne pensent qu’il embête quand il déclare que l’œil démange. Deuxièmement, c’est de voir l’attitude de l’enfant en société : est-ce qu’il joue, est-ce qu’il a tendance à fuir le soleil… En fait, c’est la prévention pour pouvoir l’amener chez l’ophtalmologue tôt et dépister les troubles visuels », conseille Dr Christelle Moyou, praticienne.