Le match Cameroun-Namibie du 7 septembre se jouera à Yaoundé (gouvernement)

C’est l’une des résolutions de la première réunion préparatoire aux matchs internationaux que les Lions indomptables livrent en septembre prochain.

Où se joue finalement le match du 7 septembre opposant la Namibie au Cameroun ? L’opinion n’a cessé de poser cette question. Depuis que l’administrateur de l’Office national des infrastructures et équipements sportifs a informé la Fécafoot des effets néfastes de la pluviométrie sur la pelouse du stade de Japoma, l’incertitude planait. Mais la question semble être réglée. Le ministre des Sports et de l’Education physique a tranché lors de la première réunion préparatoire des deux prochains matchs qu’il a présidée ce 23 août à Yaoundé. Les confrontations contre la Namibie du 7 septembre et contre le Zimbabwe le 10 septembre comptent pour la 1ère et la 2è journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.

La rencontre opposant les Lions indomptables du Cameroun aux Braves Guerriers de la Namibie se déroulera au stade omnisports Hamadou Ahidjo de Yaoundé. Parole de Narcisse Mouelle Kombi. Le ministre demande à la Fédération camerounaise de football représentée à la réunion de ce vendredi par Prosper Nkou Mvondo, de notifier la Confédération africaine de football de cette décision ; selon la Fecafoot, la Caf a informé avoir programmé le match à Japoma depuis le 31 juillet dernier. L’on attendra maintenant ce que fera la Caf face à ce cas de force majeure déclaré.

La décision du ministère des Sports découle de l’analyse de la pluviométrie présentée au cours de la réunion par l’inspecteur général dudit département ministériel. Il ressort de l’exposé de Michel Dissake Mbarga que les données météorologiques prévoient des pluies tous les jours du 5 au 10 septembre 2024 dans la ville de Douala. Par conséquent, il n’est pas recommandé que la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre ait lieu au stade de Japoma. A l’opposé, l’exploitation des mêmes données pour la région du Centre montre que les pluies ne tomberont pas tous les jours entre le 5 et le 10 septembre. Le jour du match en particulier, la météo ne prévoit pas de pluie. En conclusion à ce sujet, Michel Dissake Mbarga a « fortement recommandé que le match se joue au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé » plutôt qu’au stade du complexe sportif de Japoma.

La décision du ministère déjoue les pronostics de la Fécafoot. Elle penche du côté de l’entraineur Marc Brys qui a insisté sur sa préférence de jouer ses premiers matchs avec les Lions au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.