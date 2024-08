Le monde du football salue la mémoire de Issa Hayatou, ancien président de la CAF décédé

Issa Hayatou est mort à Paris dans l’après -midi du jeudi 8 août 2024. Juste après l’annonce de son décès, des institutions sportives dans lesquelles il a exercé comme dirigeant, lui rendent hommage. Le président de la Fédération camerounaise de football, instance que Issa Hayatou a présidé de 1986 à 1988, reconnaît que Hayatou était un « grand Homme, précurseur du football africain moderne ». Samuel Eto’o salue « la mémoire du bâtisseur de la CAF moderne , d’un grand Africain qui aura permis à l’Afrique, après l’exploit des Lions indomptables en 1990, d’obtenir 5 places à la coupe du monde de football ». Selon l’ancien capitaine des Lions indomptables, « le président Issa Hayatou a toujours su, par son leadership, son entregent, et son sens du compromis, défendre la voix de l’Afrique ».

Pour l’Académie nationale de football (Anafoot), « M. Issa Hayatou était un leader visionnaire et dévoué dont l’engagement envers l’Académie a eu un impact profond. Il a joué un rôle décisif dans le développement de notre institution. Sous sa direction, l’ANAFOOT a connu une croissance et un développement importants », a déclaré le directeur Carl Enow Ngachu. Issa Hayatou était président du conseil d’administration de l’Anafoot depuis mai 2017.

Le président de la Confédération africaine de football Patrice Motsepe a exprimé sa tristesse à la suite du décès de Issa Hayatou. « Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres, je tiens à exprimer mes plus profondes condoléances à la famille de l’ancien président de la CAF, le président Issa Hayatou, ainsi qu’à la Fédération Camerounaise de Football, à son président Samuel Eto’o et à l’ensemble du peuple camerounais. La Confédération Africaine de Football et le football africain témoigneront toujours leur reconnaissance au Président Hayatou pour son énorme et profonde contribution, pendant de nombreuses années, à l’avancement et à l’expansion du football en Afrique. » Hayatou a présidé la Caf de 1988 à 2017.