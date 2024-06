Le Purs ouvre un débat sur le développement du Cameroun

L’annonce a été faite dans la nuit du 27 juin à Douala par Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti politique camerounais Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs).

Le développement social et économique, tel est le débat que lancera dans les prochains jours le Purs. L’offre politique nationale n’a jamais été aussi facile sur ce point. Mais le Purs dit en avoir trouvé les moyens car selon Serge Espoir Matomba « L’espoir est dans le futur », comme le dit son slogan. Face à de nombreux hommes de médias et d’invités de renom de la scène politique africaine et hors du continent telle la présence remarquée dans la salle de Charles Blé Goudé du Cojep et de Me Michèle Ndoki tous deux venus de la Côte d’Ivoire.

Sous l’introduction de la journaliste camerounaise à la retraite Henriette Ekwé, Serge Espoir Matomba dévoile en exclusivité au public sa profession de foi. Sans prétendre déclarer accéder au pouvoir, M. Matomba déroule de la vidéo projetée un message d’espoir face aux défis qu’attend le Cameroun en 2025, année électorale au cours de laquelle le Purs investira son candidat en février de la même année. « Je voulais faire la politique autrement comme mes Pères. Peut-être personne ne l’a jamais faite dans ces nations africaines. Nous sommes une génération debout. Je ne vous trahirai pas. Mon Cameroun n’est point un fantasme, encore moins un gâteau national ou de cour de récréation », déclare Serge Espoir Matomba dans sa profession de foi.

Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale a déjà trouvé les axes de sa politique pour un développement social et économique du pays. « Il nous faut un système scolaire, un système judiciaire, un système juridique… Il nous faut des régions correspondant aux noms de notre histoire », identifie-t-il. L’homme politique pense ainsi à des martyres depuis Douala Manga Bell à Félix Moumié, Ernest Oundjié ou Ruben Um Nyobè.

« La route est longue. C’est ma mission; c’est notre mission ! », termine Serge Espoir Matomba.