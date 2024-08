Les chances de Francis Ngannou face à Renan Ferreira

Le pratiquant d’arts martiaux mixte (MMA) et boxeur affrontera le Brésilien Ferreira pour le titre PFL du poids lourd le 19 octobre prochain.

Les fans du Camerounais Francis Ngannou vont se délecter d’un nouveau spectacle dans les prochains mois. Le natif de Batié dans la région de l’Ouest va affronter en octobre prochain, le Brésilien Renan Ferreira, professionnel du MMA et tenant du titre. Ce combat se tient quelque temps après le retour de Francis Ngannou dans son domaine de prédilection, le MMA, retour signé en mai 2023. Juste avant, le Camerounais a livré des combats en boxe anglaise depuis sa dernière sortie en MMA contre Ciryl Gane le 22 janvier dernier. Il fait vibrer le public face Tyson Fury malgré sa défaite avant d’encaisser un KO contre Anthony Joshua. La saison n’aura pas été très lumineuse pour l’ancien lanceur de sable devenu ambassadeur du succès pour la jeunesse camerounaise.

Il sera face à Renan Ferreira très en forme ces derniers temps. Le lutteur brésilien a montré sa force de frappe lors de ses dernières sorties. Le champion totalise 13 victoires, trois défaites. Il a enregistré quatre succès consécutifs par KO/ KTO. Au terme de huit combats, il a encaissé une seule défaite. Il a encore démontré ses compétences et sa détermination à être au dessus des autres lors de son dernier combat la semaine dernière. Renan l’a remporté face à Ryan Bader en juste 21 secondes.

Des victoires qui suscitent le respect et l’admiration, mais pas la frayeur chez Francis Ngannou. « Renan est un grand combattant (…) Il est unique. Il est athlétique. Mais sa taille ne m’impressionne pas autant que ses compétences », a commenté Ngannou dans un communiqué. C’est avec cette force de caractère et l’esprit conquérant que le champion camerounais s’apprête à livrer son combat dans les prochaines semaines.