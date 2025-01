Lutte contre le VIH : le Cameroun reçoit une distinction du CQUIN

Le réseau « Coverage and Quality Impact Network » (CQUIN) a décerné le Prix de la meilleure innovation en services différenciés pour le diagnostic du VIH.

Le réseau de 21 pays africain constituant le CQUIN a décerné le prix au Cameroun lors de la 8è rencontre annuelle tenue à Johannesburg en Afrique du Sud en décembre dernier, informe le ministre de la Santé publique par voie de communiqué. Selon le membre du gouvernement, le Cameroun reçoit cette distinction en raison des avancées réalisées dans le cadre du diagnostic pour la riposte au VIH.

Ce diagnostic se présente en quatre points à savoir la transmission vers l’algorithme à trois tests pour le dépistage et le diagnostic du VIH qui s’aligne au contexte épidémiologique du pays ; la mise en œuvre du dépistage intégré dans le cadre de la triple élimination du VIH, de la syphilis et de l’hépatite B suivant une approche centrée sur les populations vulnérables et à haut risque ; l’auto-dépistage en communauté ; la recherche active des enfants vivant avec le VIH en communauté suivant l’approche district.

Pour le patron de la santé, cette distinction est la reconnaissance des efforts soutenus consentis par le gouvernement et ses partenaires pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Elle constitue une source de motivation pour l’atteinte des objectifs définis dans le cadre de la stratégie de lutte contre le Sida au Cameroun.