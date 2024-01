Lutte contre l’insécurité : le corps diplomatique réaffirme son soutien en faveur du Cameroun

Le doyen du corps diplomatique félicite le dynamisme de la diplomatie camerounaise en Afrique et au plan international au cours de l’année 2023. Paul Patrick Biffot réitère l’engagement du corps aux côtés du Cameroun.

Ce vendredi 05 janvier 2024, 76 membres du corps diplomatique dont 38 ambassadeurs, hauts commissaires et 38 représentants des organisations internationales ont présenté leurs vœux de nouvel an au président Paul Biya. La cérémonie avait lieu au salon des ambassadeurs situé au 1er étage du Palais de l’Unité. Elle a permis au Porte-parole du corps diplomatique, le haut-commissaire de la République du Gabon, Paul Patrick Biffot, d’apprécier l’activité diplomatique du Cameroun pour l’année écoulée. Le doyen a aussi réitéré le soutien du corps diplomatique pour la résolution des problèmes sécuritaires et pour relever les défis économiques auxquels le pays fait face. Ecoutez l’intégralité du propos de Paul Patrick Biffot à l’occasion de la présentation des vœux de nouvel an 2024 au président Paul Biya. Doyen corps diplomatique au Cameroun