Marché boursier : la BDEAC cote ses premiers titres 

Les obligations 6,20% – 5,95% – 4,70% net 2024-2031 sont désormais sur le marché financier de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac).

L’opération du 07 août 2024 à Douala au Cameroun vaut tout son sens. La première cotation des titres de l’emprunt obligataire lancée en mars 2024 par la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) a connu un succès de plus de 50 milliards de FCFA levés. Fonds nécessaires au financement du plan “Azobé” pierre angulaire de l’objectif stratégique de développement de l’Afrique centrale à l’horizon 2027. « Nous sommes une banque de développement. Forcément, les ressources que nous levons sur le marché obligataire, c’est pour financer les projets de développement économiques et sociaux de nos pays. Dans le plan Azobé qui est la base, nous avons pour première orientation stratégique de contribuer au développement économique et durable de l’Afrique centrale », situe Dieudonné Evou Mekou, président de la BDEAC.

La présentation de l’emprunt obligataire BDEAC (6,20% – 5,95% – 4,70% ) net 2024-2031 par l’arrangeur chef de file, Contracturer capital, viendra davantage rassurer les investisseurs présents sur la portée de la levée de fonds. Il est question cette année de lever 100 milliards de FCFA sur le marché financier régional. « Venir à la cote permet de rendre publiquement disponible le titre. Nous avons une plateforme où le titre est désormais référencé. Avant la cérémonie d’aujourd’hui, il était quasiment impossible de savoir comment acquérir les obligations de l’émetteur émises en 2024 dans le cadre de l’opération à tranches multiples. Pour les asset managers, ça leur fait un sous-jacent supplémentaire qu’ils peuvent mettre dans leurs fonds communs de placement », détaille Dr Louis Banga Ntolo, directeur général de la Bvmac.

La signature du livre d’or de la Bourse par l’émetteur vient mettre un terme à cette cérémonie de première cotation des titres obligataires à tranches multiples de la BDEAC tenue en présence de la présidente de la Cosumaf, Jacqueline Adiaba en tant qu’autorité de régulation. Dieudonné Évou Mekou, président de la BDEAC, annonce d’ici la fin de l’année 2024, un nouvel emprunt afin d’élever des ressources et toucher de nouveaux marchés hors de la sous-région Cemac.