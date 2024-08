Marché financier : le Cameroun a émis avec succès un emprunt de 335 milliards de FCFA

Louis Paul Motaze, ministre des Finances a fait l’annonce ce 31 juillet 2024.

Dans un communiqué signé ce 31 juillet 2024, Louis Paul Motaze informe l’opinion publique qu’en exécution des Très Hautes Instructions du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, l’Etat du Cameroun a émis avec succès et à des conditions favorables un emprunt d’un montant de 550 millions de dollars USD, soit environ 335 milliards de FCFA auprès des investisseurs internationaux.

« Les ressources mobilisées permettront de poursuivre de manière significative l’apurement de la dette intérieure afin de stimuler les activités des PME, consolider la croissance de l’économie, renforcer la confiance du secteur privé vis-à-vis de l’Etat et améliorer le climat des affaires », souligne le communiqué.

Pour le patron des finances, cette confiance « exprimée par les marchés financiers internationaux et ce, en dépit des conditions de marché volatiles, démontre une fois de plus la crédibilité de la signature du Cameroun et sa capacité à mobiliser la communauté des investisseurs pour financer sa Stratégie Nationale de Développement ».

La clôture de cette opération à Londres du 29 au 31 juillet 2024 a permis au Ministre des Finances et à sa délégation d’échanger avec les investisseurs et les agences de notation sur les perspectives économiques et l’attractivité du Cameroun.