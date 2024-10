Match Cameroun-Kenya : Samuel Eto’o offre 500 billets aux élèves

Le président de la Fédération camerounaise de football était en visite le 9 septembre 2024 au collège Saint Benoit de Yaoundé.

Environ 500 élèves du collège catholique Saint Benoit pourront vivre en direct la confrontation Cameroun-Kenya du vendredi 11 octobre 2024 au stade omnisport Ahmadou Ahidjo. Le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o a effectué une visite dans cet établissement confessionnel. Après le bain de foule à son arrivée dans la cour du collège, l’ancien capitaine des Lions a échangé avec les responsables de l’établissement. Avant d’en ressortir, l’attaquant de renom a fait un un geste.

Le président de la Fecafoot « a fait don de 500 billets d’entrée aux élèves qui souhaiteraient assister en direct au match entre le Cameroun et le Kenya ce vendredi 11 octobre 2024 au stade de l’Omnisport Ahmadou Ahidjo. Les parents devront confirmer la participation de leur(s) enfant(s) par une note écrite au plus tard le vendredi matin », informe le principal du collège. Le révérent père Jacques Katchire Konan précise que les bus seront disponibles pour transporter les élèves du collège au stade après les cours et du stade au collège à l’issue du match.

En dehors de ce don, Samuel Eto’o a exprimé son soutien en faveur d’une élève candidate à l’élection pour la présidence de la coopérative du collège. A l’occasion de cette visite, le footballeur a porté un message à l’endroit des jeunes scolarisés. « Je n’ai as eu la chance de faire de grandes études pour devenir un homme respectable (…) Prenez vos études au sérieux car votre avenir en dépend ». De sources médiatiques, le quadruple Ballon d’or africain a aussi offert 10 millions de francs Cfa à l’établissement scolaire.

La rencontre entre le Cameroun et le Kenya compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Elle débutera à 17h heures du Cameroun. Les deux équipes se partagent la première place du groupe J avec quatre points chacune. Elles sont suivies du Zimbabwe 1point. La Namibie compte zéro point après deux matchs livrés.

Pour vaincre le Kenya, la sélection nationale compte aussi sur les spectateurs. Dans un communiqué, les Lions indomptables du Cameroun ont appelé les Camerounais à venir massivement les soutenir au stade afin de les porter à la victoire au sommet de Mfandena.