Mode en Afrique : soutien des créateurs et promotion des marques à l’Afrik fashion week 

L’événement continental s’est tenu le week-end dernier au Stade Cicam, à Douala au Cameroun.

Fondée il y à six mois, le projet Afrik fashion week a été de l’avis des participants, une réussite totale. L’espace de promotion des artisans locaux et de célébration de la mode africaine a permis aux visiteurs de découvrir diverses facettes de l’industrie de l’habillement du continent avec à la clé, l’Afrique du Sud comme pays invité à ce premier rendez-vous.

Collections Genèse, kids plage, New look… et autres mettent le public d’accord autour de la scène du Stade Cicam en présence d’artistes-musiciens et humoriste de renom qui assistent à la soirée glamour. « Nous avons toujours encouragé la culture. Le Project manager d’Afrik fashion week m’a fait part du projet et j’ai cru en eux. Jai déployé ensuite tout ce qu’il fallait pour les accompagner dans cette initiative qui valorise non seulement la culture et la mode africaine. Aussi, puisque la coiffure va à la mode », apprécie Dylane Kamdje, partenaire de l’événement à la tête d’une maison de coiffure et de couture éponyme.

Ce fut également un apprentissage pour la jeune génération qu’admiraient les nombreux spectateurs à chaque passage des mannequins lors du défilé de mode. « J’étais en quête d’expérience car c’est ma première fois de défiler en public. Les modèles et les tissus des créateurs professionnels ainsi que la culture camerounaise m’ont aussi motivée à participer au casting et j’ai été retenue. J’ai appris beaucoup de choses à cet événement comme apprendre à marcher », fait savoir Sonia Ngondo, mannequin.

« La soirée s’est très bien passée. En réalité, on ne s’attendait pas à ce show que nous avons eu. Certes au départ les partenaires ne nous ont pas crus. Mais pour finir, ils nous ont donné raison. Nous attendons encore les gens parce que le défilé de mode continue jusqu’à lundi. Il y a plusieurs tenues à découvrir dans la mode africaine », fait savoir Linda Pempeme, présidente du comité d’organisation.

Les expositions-ventes, un concours de coiffure qui met en avant les talents locaux et des conférences-débats constituent le clou de cette première édition de l’Afrik fashion week au Stade Cicam de Douala placée sous les doubles patronage des ministères camerounais des arts et de la culture et celui des pme, de l’économie sociale et de l’artisanat.