Nanbudo : le Cameroun remporte les Championnats d’Afrique

Organisé sur son sol, le pays a terminé le 07 juillet dernier sur le podium avec 20 médailles d’or.

Le Cameroun a été la capitale du Nanbudo africain. Le temps d’une compétition. C’était le Championnat d’Afrique de Nanbudo. Le pays était l’un des favoris de la compétition avec quatre titres à son actif. Et il a su garder sa réputation devant les 11 nations qui prennaient part au tournoi.

A l’issue du championnats le 7 juillet dernier au Palais des Sports de Yaoundé, le Cameroun a remporté le plus grand nombre de médailles avec 20 en or et 02 en bronze, terminant ainsi sur le podium et remportant son cinquième titre continental suivi par le Sénégal, qui a remporté deux médailles d’or. « Nous sommes heureux, avec les athlètes, avec le bureau de la Fédération camerounaise de Nanbudo. Le Président de la République qui n’a ménagé aucun effort pour nous amener à ce résultat. Même si nous avons remporté presque toutes les médailles, nous devons être conscients que le niveau de compétition a changé », a déclaré le coach de la team Cameroun, Tamleu Simo.

Selon le Président de la Confédération Africaine de Nanbudo, Kouassi Komenan, la 5ème édition des Championnats d’Afrique de Nanbudo a été très disputée. Le sixième championnat de Nanbudo se tiendra au Maroc en 2027.