Nicolas Sarkozy annoncé au Cameroun

L’ancien président de la République française a été reçu en audience par le président Paul Biya en marge des jeux olympiques de Paris.

Dans les prochains jours, Nicolas Sarkozy, l’ex-président français de 2007 à 2012, conduira une délégation d’hommes d’affaires français en terre camerounaise, a annoncé la présidence de la République du Cameroun. L’information est communiquée au terme d’une audience accordée à l’hôtel Georges V Four Seasons à Paris, par le chef de l’Etat camerounais en visite en France à l’invitation du président Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, au terme de son mandat présidentiel, exerce comme avocat d’affaires au cabinet Claude et Sarkozy. C’est sans doute dans le cadre de ses activités aux côtés des entreprises françaises que l’ancien locataire du palais de l’Elysée effectuera le déplacement pour le Cameroun.

Au cours de l’audience accordée par le chef de l’Etat camerounais à son ancien homologue français, les deux personnalités ont abordé des questions économiques et politiques. Ils ont parlé de la situation de certaines entreprises françaises au Cameroun. Nicolas Sarkozy qui est lobbyiste est venu plaider pour plusieurs entreprises françaises en disgrâce au Cameroun, a rapporté le site Africa Top Success. l’entretien s’est déroulé dans un contexte où le Cameroun a ouvert les portes aux investisseurs à travers les politiques incitatives et la promotion de son potentiel d’investissement.