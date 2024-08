Nigeria : les manifestations contre la vie chère virent à la mort de 13 personnes

Au moins 13 personnes ont trouvé la mort le 1er aout 2024 au cours des manifestations de masse contre la grande crise économique qui touche le pays.

Le Nigeria, pays d’Afrique de l’Ouest et première puissance économique d’Afrique est en ébullition. Des populations sont mécontents et expriment leur colère au cours des manifestations de masse. Leurs revendications sont portées sur des pancartes brandies par les foules nombreuses qui ont pris d’assaut les rues des grandes villes. « Président Tinubu laisse les pauvres respirer ». « Arrêtez la mauvaise gouvernance ». « Que la crise économique cesse ».

Des milliers de personnes, en majorité des jeunes non scolarisés et sans emploi, sont descendues jeudi 1er août dans les rues pour marquer le début des « journées de colère ». Elles manifestent contre la vie chère causée par l’inflation galopante liée à la grave crise économique qui secoue le pays. La mauvaise gouvernance marquée par la corruption, les inégalisé et les divisions sont d’autres raisons qui font monter la colère des habitants.

En réponse à ces foules qui marchent dans le pays, les autorités ont déployé des forces de sécurité. Des gaz lacrymogènes ont été tirées sur des manifestants ainsi que des charges policières. Les autorités ont déclaré la mort de quatre personnes dans l’explosion d’une bombe et l’arrestation de plusieurs autres manifestants. Une organisation de défense des droits de l’homme a déclaré la mort de 13 personnes à la suite de la répression des manifestations, a rapporté Euronews ce matin.