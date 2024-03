Olivier Bile présente les deux hypothèses d’une transition salvatrice au Cameroun

Le président des Libérateurs, faisant le point de l’Alliance pour une Transition Politique, explique les deux formules possibles de la stratégie dont il est l’initiateur.

Pour une transition salvatrice au Cameroun, le Pr Olivier Bile développe une stratégie adossée sur deux hypothèses : une hypothèse A et une hypothèse B. Ainsi a présenté le président des Libérateurs au cours de l’émission du Tic au Tac sur G&J Media le week-end dernier. Répondant à la question de savoir si l’alliance des acteurs de l’opposition pouvait aboutir à une transition au Cameroun, l’homme politique a développé les deux hypothèses.

Selon lui, l’hypothèse A, part du constat selon lequel le Cameroun est un pays en crise multiforme. La crise infrastructurelle avec le déficit de production d’eau potable, d’électricité ; les voix de communication qui laissent à désirer ; la crise socioéconomique, la crise sécuritaire du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La situation étant grave, impose au chef de l’Etat, Paul Biya, de se comporter comme « le laboureur et ses enfants ». Il devrait par conséquent former un gouvernement de transition tenant compte de la situation du pays et incluant les acteurs divers.

L’hypothèse B quant à elle prévoit une transition par les urnes avec l’apport du peuple camerounais dans on ensemble. Elle sera mise en branle au cas où le régime de Yaoundé n’est pas réceptif à l’idée de former un gouvernement de transition. Olivier Bile, ses alliés et le peuple camerounais iront aux urnes lors des élections locales de février 2025 et lors de la présidentielle d’octobre 2025 pour élire de nouveaux dirigeants capables de restructurer notre pays. A l’élection présidentielle, l’opposition choisira un candidat selon les modalités définies, lequel portera ses chances d’une transition au Cameroun.