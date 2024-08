OMS Afrique : Dr. Faustine Engelbert Ndugulile est le nouveau Directeur Régional

Il prendra officiellement fonction le 04 février 2025.

Dr Faustine Engelbert Ndugulile, Spécialiste de la santé publique de nationalité tanzanienne, a été élu nouveau Directeur Régional de l’OMS pour l’Afrique.

Il succédera à Dr Matshidiso Moeti, qui a effectué deux mandats de cinq ans à la tête du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique.

Les États Membres ont voté en faveur de la désignation du Dr Ndugulile lors de la soixante-quatorzième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique, qui se tient à Brazzaville, au Congo. Les autres candidats étaient le Dr Boureima Hama Sambo (proposé par le Niger), le Dr Ibrahima Socé Fall (proposé par le Sénégal) et le Dr Richard Mihigo (proposé par le Rwanda).

La désignation du Dr Ndugulile sera soumise à la 156e session du Conseil exécutif de l’OMS, qui se tiendra en février 2025 à Genève, en Suisse. Le nouveau Directeur régional prendra ses fonctions pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Dans son discours d’acceptation, le Dr Ndugulile a exprimé son engagement à faire progresser la santé des populations de la Région. « C’est pour moi un grand honneur et une grande humilité d’avoir été élu au poste de Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. Je remercie les États Membres pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Je promets de travailler avec vous et je crois qu’ensemble nous pouvons construire une Afrique plus saine », a déclaré le Dr Ndugulile.