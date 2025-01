Opportunité : le Cameroun envoie ses PME en Algérie pour le Salon international du Chocolat

Le ministre des PME, Achille Bassilekin III a signé un communiqué le 13 janvier invitant les Pme à s’intéresser à l’acte 6 de cet événement.

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat a, à travers un communiqué signé le 13 janvier 2024, informé les promoteurs de PME ainsi que les regroupements et corporations professionnelles de PME, de l’organisation de la 6ème édition du Salon International du Chocolat et du Café (Chocaf), au Centre de Convention d’Oran en Algérie, du 29 janvier au 01 février 2025.

Dans sa note, il a encouragé les opérateurs économiques intéressés à y prendre part, afin de saisir d’une part les opportunités d’affaires et d’autre part, de contribuer à la promotion des produits made in Cameroun.Lancé en 2015, le salon regroupe depuis sa première édition bon nombre de professionnels et amateurs de chocolat et de café.

Il vise à devenir le point de rencontre pour les acteurs de l’industrie du chocolat, café, gâteaux, biscuits, bonbons, confiserie, produits laitiers, boissons, matière première de la pâtisserie, le grand et le petit équipement, les machines industrielles, emballage,… Au Chocaf 2022 par exemple, la Côte d’Ivoire, pays leader en production de fèves de cacao, était à l’honneur, avec 120 exposants et plus de 400 000 visiteurs.

De nos jours, le Cameroun se dit fier de son cacao. Ce salon est sans doute l’occasion de porter haut ce produit camerounais, qui selon AFS4Food est le premier produit d’exportation après le pétrole. Il représente maintenant environ 25% de la valeur totale des exportations du pays. Il est cultivé dans 7 des 10 régions camerounaises et couvre une superficie d’environ 400.000 hectares. Il fait intervenir 600.000 producteurs et près de 8 millions de personnes vivent directement ou indirectement de l’économie cacaoyère.