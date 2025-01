Opportunité : des étudiants Camerounais face aux promoteurs d’universités belges et allemandes

Le Salon de la Mobilité Étudiante vers la Belgique et l’Allemagne (SMEBA 2025) se tiendra le 4 février à Yaoundé et le 7 février à Douala.

Les Capitales politique et économique du Cameroun, Yaoundé et Douala serviront de terrain de rencontre entre les promoteurs d’établissements d’enseignement supérieur de Belgique, d’Allemagne et les étudiants du Cameroun. Cet événement a pour ambition de rapprocher les étudiants et professionnels camerounais des opportunités d’études en Allemagne et en Belgique.

Prévu se tenir le 4 février à l’hôtel Hilton de Yaoundé et le 7 février à l’hôtel Sawa de Douala, le SMEBA 2025 servira de cadre d’échanges entre les étudiants camerounais, désireux de poursuivre leurs études en Belgique ou en Allemagne, et les représentants d’établissements d’enseignement supérieur belges et allemands qui feront le déplacement au Cameroun.

« En plus de fournir une information fiable et de qualité pour ceux qui envisagent de poursuivre leurs études en Allemagne ou en Belgique, le SMEBA 2025 est aussi un espace de régulation de la mobilité étudiante vers l’Europe. Plusieurs acteurs clés du secteur y participeront. Ce sera également l’occasion de clarifier les rôles des différents opérateurs, afin que le public identifie les structures habilitées, comme la nôtre, à accompagner les étudiants dans leurs démarches administratives et au-delà pour intégrer le pays de leur souhait», souligne Al Nita Mouen, Directrice Générale de Studely, partenaire officiel du SMEBA 2025 et unique opérateur habilité au Cameroun à fournir des comptes bloqués pour les étudiants demandant des visas pour la Belgique et l’Allemagne.

De façon concrète, l’évènement offrira aux participants l’opportunité de rencontrer directement des promoteurs d’universités et grandes écoles européennes. Par ailleurs, les participants au SMEBA 2025 pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour leurs démarches académiques et administratives, en conformité avec les exigences des pays d’accueil.

Le Salon s’articulera autour d’expositions et de conférences-débats. Une vingtaine d’exposants, parmi lesquels des institutions universitaires belges et allemandes, seront présents pour édifier les participants. Au moins 2000 visiteurs sont attendus à cette première édition du Salon de la Mobilité Étudiante vers la Belgique et l’Allemagne (SMEBA 2025), selon les prévisions des organisateurs.