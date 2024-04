Performance : Afreximbank annonce les revenus nets d’intérêts de 1,4 milliard de dollars en 2023

La Banque Africaine d’Import-Export a publié les états financiers consolidés de la Banque et de ses filiales, pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Les résultats du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 témoignent d’une performance solide et résistante, dépassant les résultats de l’année précédente et dépassant largement les attentes. Les revenus nets d’intérêts ont atteint 1,4 milliard de dollars US à la fin de l’exercice 2023, contre 910,3 millions de dollars US en 2022. L’augmentation de 58,67 % est due à la croissance des revenus d’intérêts, elle-même due principalement à la croissance du portefeuille de prêts et d’avances de la Banque. La marge nette d’intérêt a augmenté pour atteindre 4,96 %, contre 3,83 % l’année précédente.

Selon l’institution bancaire, cette performance a été renforcée par la capacité du groupe à exécuter avec succès ses quatre piliers stratégiques axés sur « la promotion du commerce intra-africain », la « facilitation de l’industrialisation et du développement des exportations », le « renforcement du leadership en matière de financement du commerce » et « l’amélioration de la performance et de la solidité financières ».

En raison des pressions inflationnistes mondiales et de l’investissement dans le capital humain pour soutenir l’augmentation des activités commerciales, les dépenses d’exploitation totales du Groupe ont été de 304,5 millions de dollars US, soit 34,93 % de plus qu’en 2022. L’accroissement de la capacité et l’augmentation des dépenses ont été envisagés dans le sixième plan stratégique quinquennal, qui est actuellement mis en œuvre jusqu’en décembre 2026.

Le total des actifs du Groupe a augmenté de 20,12 % pour atteindre 33,5 milliards de dollars US (exercice 2022 : 27,9 milliards de dollars US), en grande partie en raison de l’augmentation des prêts et avances nets aux clients et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Les fonds des actionnaires du Groupe, qui reflètent largement les fonds des actionnaires de la Banque, ont enregistré une solide croissance de 17,55 % pour atteindre 6,1 milliards de dollars US au 31 décembre 2023, contre 5,2 milliards de dollars US pour l’exercice 2022. Cette croissance s’explique par les 546,8 millions de dollars de bénéfices non distribués (nets des dividendes affectés à 2022) et les 349,8 millions de dollars de capitaux frais levés au cours de l’année, les actionnaires ayant soutenu le programme GCI II, qui vise à lever 2,6 milliards de dollars de capital libéré (3,9 milliards de dollars de capital exigible) d’ici à 2026.