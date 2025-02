Performance : les charges de Julien Ngue comme DGA de GMC Assurance

Avant d’être nommé directeur général adjoint, Julien Ngue a bien évolué dans l’entreprise. Il y est entré comme commercial, puis est devenu contrôleur de gestion.

GMC Assurance a un nouveau directeur général adjoint, il s’agit de Julien Ngue. « Dans ce rôle, je suis responsable de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie globale de l’entreprise, en étroite collaboration avec les directions opérationnelles, les partenaires externes et les autorités publiques », a-t-il annoncé.

Il souligne que son objectif est « d’assurer la croissance, la performance et la conformité de GMC Assurances, tout en contribuant à l’innovation et à la création de valeur dans le secteur de l’assurance ».

Ainsi, il aura entre autres pour missions la supervision des opérations courantes de GMC Assurances ; la mise en œuvre de la stratégie définie par la direction générale, en assurant une exécution efficace des initiatives commerciales et opérationnelles ; la gestion des relations avec les partenaires et les clients pour améliorer la performance de l’entreprise ; le renforcement des équipes internes, pour assurer une meilleure collaboration et un service client optimal et le développement de nouveaux produits d’assurance en réponse aux besoins du marché et aux attentes des assurés.

Comme trajectoire, depuis février 2021, il a occupé le poste stratégique de Directeur de la Stratégie, un rôle clé dans lequel il a piloté des partenariats stratégiques tout en menant des réflexions stratégiques approfondies pour renforcer le positionnement de l’entreprise. Son travail acharné et sa vision à long terme ont conduit à une croissance significative des parts de marché de GMC Assurances S.A et à la mise en œuvre de stratégies innovantes répondant aux défis du secteur de l’assurance.

Avant cela, Julien NGUE a forgé sa réputation comme Contrôleur de Gestion au sein de l’entreprise de 2013 à 2021, période durant laquelle il a apporté une rigueur financière inégalée et a participé activement à l’optimisation des performances financières de l’entreprise. C’est également dans ce rôle qu’il a perfectionné son expertise en finance et en réflexion stratégique, compétences aujourd’hui cruciales pour son nouveau poste de Directeur Général Adjoint.

Ngue détient un master spécialisé en gestion de projet obtenu au sein de l’université du Québec (Canada). Il est également titulaire de plusieurs certifications dont l’Executive Online Certificate, Corporate Finance de HEC Paris.