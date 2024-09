Philémon Yang a prêté serment à l’ONU

Le diplomate camerounais a officiellement pris fonction le 10 septembre 2024 comme président de la 79è Assemblée générale de l’Organisation des nations unies.

Le Cameroun conduit les affaires du monde depuis le mardi 10 septembre 2024. L’ancien Premier ministre Philémon Yunji Yang a prêté serment hier au siège de l’ONU à New York aux Etats-Unis en qualité de président de la 79è Assemblée générale. En prononçant les termes du serment, le président de l’Assemblée composée de 193 pays membres a pris des engagements.

« Moi Philémon Yang, je m’engage solennellement à exercer en toute honnêteté, loyauté, discrétion et conscience, ls fonctions qui m’ont été confiées en ma qualité de président de l’Assemblée générale des Nations unies, à m’acquitter de ces fonctions et à régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’organisation des nations unies et dans le respect de la Charte des Nations unies et du Code de conduite du président de l’Assemblée générale, sans solliciter ni accepter d’instruction d’aucun gouvernement ni autre autorité extérieure à l’organisation en ce qui concerne l’accomplissement de mes devoirs ».

Après sa prestation de serment, Philémon Yang a reçu le marteau destiné à boucler la prise de décisions au cours de son mandat qui s’étend jusqu’en septembre 2025.

Durant un an, le président conduira les débats à l’Assemblée selon la vision de celle-ci qui s’articule autour de huit domaines : le maintien de la paix et de la sécurité internationales ; la promotion d’une croissance économique soutenable et d’un développement durable ; la promotion des droits de l’homme ; le développement de l’Afrique ; la coordination effective des efforts d’assistance humanitaires ; la promotion de la justice et du droit international ; le désarment et le contrôle des drogues ; la prévention du crime et la lutte contre le terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations.