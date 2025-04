Présidentielle 2025 au Cameroun : première candidature féminine hors parti annoncée

Bijou Gérardine Ongmakagne Heu a annoncé son intention de participer comme candidate à l’élection présidentielle d’octobre 2025.

A presque cinq mois du vote, Bijou Gérardine Ongmakagne Heu, annonce sa candidature à la course pour le fauteuil présidentielle. « Je vous manifeste mon intention irrévocable de participer à l’élection présidentielle à venir conformément à notre Constitution ainsi qu’aux dispositions légales en la matière », a déclaré l’intéressée. Elle est la première femme à rendre publique son intention de vaincre Paul Biya qui pourrait briguer le 8è mandat à la tête du Cameroun ainsi que les autres candidatures masculines déjà annoncées. Âgée de 38 ans et chef d’entreprise exerçant dans le domaine de la mode, la jeune camerounaise fondatrice de Zuhaitz Couture manifeste son engagement de sortir de sa zone de prédilection pour s’investir dans les batailles politiques d’envergure.

Pour sa première participation à l’élection présidentielle, Bijou Gérardine Ongmakagne Heu a dévoilé via les médias sociaux un bref aperçu de sa profession de foi. La candidate croit à un Cameroun uni, prospère, où chacun a sa place. Elle croit à une nouvelle dynamique, à une nouvelle ère où les portes sont ouvertes. Elle dit croire à un Cameroun qui rattrapera le retard pris dans la course vers la mondialisation. Elle tient cela comme un combat, celui de la lumière contre l’obscurité.

Alors qu’une partie de l’opinion demande le changement à la tête de l’Etat après 42 ans de présidence du chef de l’Etat sortant, Gérardine Ongmakagne dit être prête pour relever le défi. « Je suis prête à travailler dur pour vous pour un Cameroun pacifique et prospère. Ensemble nous pouvons faire la différence et créer un avenir meilleur. J’ai foi en vous et sais que nous méritons un chef qui défend les intérêts de la Nation. Alors que le destin de notre peuple est en jeu, je suis prête à prendre mes responsabilités pour inscrire mon nom dans l’histoire de notre pays », déclare-t-elle dans une vidéo publiée le 21 avril 2025.

Elle annonce une ère de paix, de prospérité pour tous les Camerounais. La prétendante invite alors ses compatriotes à se tenir prêts pour mener le combat qu’elle porte. « Nous devons mettre fin à l’oppression, à la peur qui règne dans nos corps. Nous devons travailler ensemble pour obtenir ce que nous voulons ». Pour le moment, elle semble incarner l’audace féminine qui manquait encore sur la scène politique camerounaise au moment où le pays s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Mais, elle n’est pas connue de la scène politique locale et sa sortie suscite déjà beaucoup d’interrogations.