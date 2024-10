Présidentielle 2025 au Cameroun : trois figures d’opposition noyées dans trois alliances

Cabral Libii, Maurice Kamto et Akere Muna sont candidats déclarés en vue de l’élection présidentielle de 2025. Chacun bénéficie du soutien de plusieurs partis politiques et organisations de la société civile.

Trois groupes de partis politiques d’opposition et de figures politiques connues au Cameroun sont en compétition pour la présidentielle de 2025. Le troisième a déclaré son existence le 28 septembre dernier. Il se réunit pour soutenir la candidature de Me Akere Muna, avocat international et figure de la société civile, portée par le parti Univers de Prosper Nkou Mvondo. Investi par le parti Univers, le candidat qui s’est retiré de la course en 2018 pour soutenir Maurice Kamto bénéficie de l’approbation d’une vingtaine de partis politiques. L’une de ces formations politiques est l’Union des populations du Cameroun (UPC) de Pierre Baleguel Nkot.

Le candidat investi s’illustre ces dernières années au Cameroun dans la lutte contre la corruption, la dénonciation des différents scandales de détournement de fonds publics. Ses sorties récentes sont relative à l’affaire Glencore où des personnalités de l’administration fiscale et de la SNH sont accusées d’avoir perçues des pots de vin.

Son investiture par le parti Univers signe sa défection de l’Alliance pour une transition pacifique dont les figures les plus visibles sont Cabral Libii du PCRN et Oliviers Bile des Libérateurs. Ce deuxième groupe de partis politiques et d’organisation de la société civile n’a pas encore investi un candidat unique. Mais, Cabral Libii a déjà déclaré sa candidature pour le compte du PCRN dont il est le président national. Au moment où Univers qui l’avait investi en 2018 déclare porter la candidature de Me Akere Muna pour 2025, l’ATP prépare les primaires pour désigner son candidat.

Ces primaires rejetées au sein de l’Alliance politique pour le changement (APC) sont à l’origine de la formation de l’ATP. Alors que Jean Michel Nintcheu député exclu du Social Democratic Front et président du FCC approche les partis d’opposition pour soutenir la candidature de Maurice Kamto en 2025, il écarte l’option d’un candidat consensuel. Ce préalable n’encourage pas certains à suivre le mouvement. Ils préfèrent une alliance fondée sur des termes négociés.

Cependant, Maurice Kamto a déclaré sa candidature mais n’a pas encore précisé le mécanisme par lequel cette candidature sera valide, le MRC n’ayant aucun élu. Les deux autres figures sont portées par deux partis politiques ayant des conseillers municipaux (PCRN et Univers) et les députés (PCRN). Avec la multiplication des alliances, l’on s’achemine encore vers une présidentielle avec une opposition divisée.