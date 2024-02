Salon International de l’Artisanat 2024 : le Cameroun invite l’expertise Tunisienne

L’information ressort de l’audience accordée le 1er février 2024 par Achille Bassilekin III à S.E Karim Ben Becher, Ambassadeur de la République Tunisienne au Cameroun.

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III a accordé ce jeudi 1er février 2024 à son Cabinet à S.E KARIM BEN BECHER, Ambassadeur de la République Tunisienne au Cameroun arrivé en fin de séjour.

Au cours de l’audience, le Ministre des PMEESA et l’Ambassadeur ont convenu de la participation de la Tunisie comme « Pays Invité d’Honneur » à la 8ème édition du Salon International de l’Artisanat du Cameroun (SIARC).

A l’occasion leministère des PME a souligné à nouveau sa volonté de tirer profit des avancées de la Tunisie dans le secteur des PMEESA à travers la conclusion d’un plan d’action conjoint qui permettrait au Cameroun d’accéder au savoir-faire et à l’expérience tunisienne dans le domaine de la PME, notamment en ce qui concerne l’encadrement et le développement des start-up, la mobilisation des financements auprès des partenaires du monde islamique, l’expansion et l’externalisation des activités des entreprises à travers l’e-commerce.

Aussi, la promotion et le développement des structures d’incubation et la diffusion de l’innovation technologique auprès des PME camerounaises ; développer les aptitudes des artisans camerounais dans les domaines où la Tunisie dispose d’un avantage comparatif, notamment la tapisserie, la broderie et le tissage, d’une part, et renforcer la compétitivité des artisans et des Unités de Productions Artisanales, d’autre part et explorer le modèle d’économie sociale de la Tunisie pour s’approprier les forces et les opportunités éventuelles de celui-ci.

Selon le ministère des PME, cette rencontre a permis aux deux personnalités de revisiter la coopération sectorielle entre les deux pays. Plusieurs opportunités et perspectives de coopération dans le secteur des PMEESA existent entre le Cameroun et la Tunisie.