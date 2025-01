Samuel Eto’o et Seidou Mbombo Njoya non-éligibles au Comité exécutif de la CAF

Le Cameroun n’a pas de candidat à l’élection des membres du Comité exécutif de la Confédération africaine de football. Aucun Camerounais, ni Samuel Eto’o, candidat voulant intégrer pour la première ce comité, ni Seidou Mbombo Njoya, candidat sortant, n’est plus en lice. La liste des candidats éligibles proposée par la commission de gouvernance de la CAF à la validation au Comité exécutif ne comporte aucun candidat d’origine camerounaise. Ce qui renvoie au rejet de la candidature l’ancien président de la fédération camerounaise de football et l’actuel dirigeant de cette fédération.

Or, il y a quelque temps, les deux candidatures faisaient débat au sein du milieu sportif camerounais. Il était allégué d’une part que Samuel Eto’o ayant des affaires en instance devant le jury disciplinaire de de la CAF sa candidature était en suspens. Sa validation dépendait ainsi du sort qu’allait lui réserver la commission de discipline. Plus tard, il était entendu que les décisions de la commission de discipline n’avaient pas d’incidence sur la candidature de Samuel Eto’o. L’épée qui pesait plus sur cette candidature est un motif éthique lié à la condamnation de Samuel Eto’o par la justice espagnole.

Pour ce qui est de Seidou Mbombo Njoya, sa candidature ne souffrait d’aucune contestation, étant candidat sortant. Mais, il lui fallait le soutien de la Fédération camerounaise de football. Ce qui n’a pas été fait.

La liste des candidats éligibles aux élections du 12 mars prochain est rendue publique à la suite de la visite à la CAF de la commission de contrôle de la Fédération internationale de football association. La liste présente Patrice Motsepe comme l’unique candidat à sa propre succession à la tête de la CAF. La même liste comporte 13 noms de représentants de la CAF au Conseil de la FIFA et neuf noms de candidats membres du comité exécutifs de la CAF. Les candidats déclarés non-éligibles ont néanmoins la possibilité de saisir le Tribunal arbitral du sport pour la restauration éventuelle de leurs candidatures.

En attendant un recours éventuel de Samuel Eto’o, son rêve de siéger au Comité exécutif de la CAF à la suite de la 14è assemblée générale extraordinaire de la CAF est ainsi brisé.