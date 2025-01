Santé : les USA octroie le matériel médical d’une valeur de 63 millions F au Cameroun

D’une valeur estimée à plus de 63 millions de FCFA, ce don qui arrive à point nommé comme l’a relevé le Patron de la Santé, est constitué spécialement d’équipements de protection individuelle, de matériel de prélèvement, de conditionnement et de transport sécurisé des échantillons (tubes de prélèvement, aiguilles, vacutainer…). Acquis sous financement de la CDC (Centre for Disease Control and Prevention), » il va à coup sûr contribuer à relever les performances du LNSP et partant, améliorer la prise en charge des usagers en son sein », souligne le Minsanté.

A l’occasion, l’ambassadeur des USA a souligné que, la cérémonie de ce jour traduit l’engagement sans faille des États-Unis, à accompagner le Gouvernement camerounais via le Minsanté, dans le renforcement des capacités du pays, à prévenir, détecter et répondre efficacement aux menaces de santé publique.

« Dans une démarche qualifiée de sécurité sanitaire mondiale par le Dr Malachie MANAOUDA, les USA entendent par ce geste, booster les performances du LNSP dans l’identification et la confirmation des cas de maladies infectieuses/virales émergentes et re-émergentes telles que le Mpox, le choléra, la coqueluche entre autres », dit le Minsanté.