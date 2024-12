Secteur des transports : La Banque mondiale est au Cameroun

La Banque mondiale souhaite renforcer les axes stratégiques de transport au Cameroun. La Directrice sectorielle, Transport Afrique de l’Ouest et Centre pour la Banque mondiale, Anne Cécile SOUHAID, l’a indiqué au sortir de l’audience que lui a accordée, le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, ce 03 décembre 2024, dans son cabinet.

En visite de travail au Cameroun, la responsable la Banque mondiale, Anne Cécile SOUHAID, qu’accompagnait la Directrice adjointe des opérations de l’institution au Cameroun, Guillemette JAFFRIN, est venue rencontrer le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement (MINEPAT) du Territoire, Alamine OUSMANE MEY, Gouverneur de la banque pour le Cameroun. « C’était une deuxième rencontre suite aux assemblées annuelles à Washington il y a quelques semaines, pour parcourir ensemble notre portefeuille existant qui est d’environ un peu plus d’un milliard de dollars », a déclaré la Directrice sectorielle, Transport Afrique de l’Ouest et Centre pour la Banque mondiale.

Le MINEPAT et ses hôtes ont revisité le portefeuille de coopération du secteur des transports entre le Cameroun et la Banque mondiale. Anne Cécile SOUHAID a indiqué que ce portefeuille couvre des projets de transport et d’amélioration des axes stratégiques principalement au niveau des régions du Nord-Ouest et de l’Extrême Nord du Cameroun; un projet de transport urbain à Douala et un projet d’intégration régionale avec le Tchad.

Il était également question au cours de cette audience, de discuter des enjeux et perspectives de renforcement de ce partenariat dans l’optique d’appuyer l’Etat du Cameroun dans le développement de l’intégration nationale et régionale. « Nous avons discuté de réhabilitation des axes au niveau de Yaoundé et de Douala, et d’autres axes sur l’ensemble du triangle pour renforcer le développement économique du Cameroun », a souligné Anne Cécile SOUHAID.

A titre de rappel, la Banque mondiale a approuvé en juin dernier un financement additionnel de 50 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) pour soutenir la construction de routes urbaines dans la région du Nord-Ouest de Bamenda. Ce financement additionnel s’inscrit dans le cadre du Projet de développement du secteur des transports au Cameroun, qui poursuivra son action afin de renforcer la planification des transports, d’améliorer l’efficacité et la sécurité des transports sur le tronçon Babadjou-Bamenda du corridor routier Yaoundé-Bamenda, et d’améliorer la sûreté et la sécurité dans certains aéroports du pays.